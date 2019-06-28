Аскольд Запашный раскритиковал запрет на содержание дома диких животных

С 1 января 2020 года россиянам нельзя заводить в своих домах, квартирах, на дачах и других владениях слонов, тигров, китов, змей, ящериц и много других видов животных (всего 33 вида).

В постановлении правительства подчеркивается, что «привычная среда обитания указанных животных значительно отличается от возможных условий содержания их в неволе, что может неблагоприятно влиять на состояние их здоровья, вплоть до гибели».

Однако вето не распространяется на коммерческие учреждения, такие как цирки, зоопарки и дельфинарии.

Остается вопрос: а что же делать тем, кто до вступления в силу закона завел или заведет себе «запрещенную живность»? В документе по этому поводу есть указания: сдавать диких зверей никуда не надо, а тем более выставлять их за дверь. Держать их у себя можно вплоть до наступления их смерти. А вот новых приобретать уже нельзя.

Известному дрессировщику Аскольду Запашному запрет не понравился:

- Я знаю людей, которые в домашних условиях содержат очень опасных животных, но соблюдают все правила безопасности, и эти животным у них лучше, чем в дикой природе. А от садистов и живодеров закон не спасет. Всегда найдутся люди, которые будут издеваться над животными, - сказал Запашный в комментарии "КП".

Перечень животных, запрещенных к содержанию

1. Змеи (кобры, мамбы, тайпаны, питоны, гадюки, морские змеи)

2. Ящерицы

3. Крокодилы

4. Черепахи (трехкоготные мягкотелые черепахи, каймановые черепахи)

5. Бесхвостые земноводные (ужасный листолаз, ядовитая квакша,

бразильский гребнистоголов, щитоголовая квакша)

6. Скорпионы

7. Ядовитые пауки

8. Китообразные

9. Сирены

10. Хищные (тюлени, моржи, львы, тигры, ягуары, леопарды, барсы, ирбисы, гепарды, пумы, рыси, сервалы, волки, гиеновые, медоеды, росомахи)

11. Хоботные

12. Сумчатые (кенгуру, куалы, бомбаты)

13. Непарнокопытные (носороги, тапиры, лошадиные, за исключением домашних лошади и осла)

14. Парнокопытные (бегемоты, антилопы, жирафы, бычьи, за исключением одомашненных)

15. Приматы (гоминиды, гиббоны, тонкотелые обезьяны, шерстистые обезьяны, паукообразные обезьяны, макаки, павианы, мангабеи, капуциновые, ревуны)

16. Грызуны (американские дикообразы)

17. Кивиобразные

18. Cтраусообразные (африканские страусы)

19. Казуарообразные или австралийские страусы

20. Нандуобразные

21. Пеликанообразные

22. Фламингообразные

23. Пингвинообразные

24. Журавлеобразные

25. Соколообразные

26. Совообразные (филины)

27. Хвостоколообразные (орляковые скаты, скаты-хвостоколы)

28. Электрические скаты

29. Кархаридные акулы

30. Скорпенообразные (окуни, морские дракончики, обыкновенные звездочеты)

31. Угреобразные (муреновые, конгеры)

32. Гимнотообразные (электрические угри)

33. Зоантарии