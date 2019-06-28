Правительство утвердило список запрещенных к содержанию животных

СЕГОДНЯ 11:45 2019-06-28T11:45:23+03:00

При этом отмечается, что если животное приобретено до 1 января 2020 года, оно остается на содержании у владельца

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Правительство России утвердило список запрещенных к содержанию животных, а также определило исключения из этого запрета. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Как следует из пояснительной записке к документу, опубликованной в пятницу на сайте правительства, животные в списке сгруппированы в 33 отряда (подотряда) и объединены в 8 классов:

-пресмыкающиеся;

- земноводные;

- паукообразные;

- млекопитающие;

- птицы;

- хрящевые рыбы;

- костные рыбы;

- коралловые полипы.

В документе отмечается, что, если животное, которое включено в список, уже появилось или будет приобретено до 1 января следующего года, то в таком случае оно может находиться на содержании владельца до наступления естественной смерти.

Ранее сайт kp.ru писал, что в феврале Минприроды выложило в интернете проект постановления правительства с конкретным перечнем существ, которых нельзя будет заводить дома.

ИСТОЧНИК KP.RU