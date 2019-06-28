Правительство утвердило список запрещенных к содержанию животных
Правительство России утвердило список запрещенных к содержанию животных, а также определило исключения из этого запрета. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Как следует из пояснительной записке к документу, опубликованной в пятницу на сайте правительства, животные в списке сгруппированы в 33 отряда (подотряда) и объединены в 8 классов:
-пресмыкающиеся;
- земноводные;
- паукообразные;
- млекопитающие;
- птицы;
- хрящевые рыбы;
- костные рыбы;
- коралловые полипы.
В документе отмечается, что, если животное, которое включено в список, уже появилось или будет приобретено до 1 января следующего года, то в таком случае оно может находиться на содержании владельца до наступления естественной смерти.
Ранее сайт kp.ru писал, что в феврале Минприроды выложило в интернете проект постановления правительства с конкретным перечнем существ, которых нельзя будет заводить дома.
ИСТОЧНИК KP.RU