Депутаты молились в русском храме Страсбурга перед возвращением России в ПАСЕ

ИНФОРМВОЙНА НЕ ЗАТРОНУЛА

Ровно месяц назад в Страсбурге был освящен первый русский православный храм. Освящение совершил лично Патриарх Кирилл. До этого многочисленные прихожане, среди которых есть и украинцы, и грузины, и немцы с французами, и сербы с греками, молились в переоборудованном гараже. А теперь даже наладили выпуск меда, который пчелы собирают прямо с вековых лип, окружающих величественный храм Всех Святых бело-мятных цветов, над которым трудились российские и французские архитекторы. Выбивающийся из городской стилистики проект местным жителям и властям понравился - к готике здесь привыкли и хотелось диковинку.

Святитель Кирилл здесь напоминает Патриарха Кирилла.Фото: Елена ЧИНКОВА

Настоятель прихода и представитель Московского патриархата при Совете Европы архимандрит Филипп (Рябых) старается, чтобы политические страсти обходили их стороной. Хоть это сложно.

Отец Филипп показывает библиотеку.Фото: Елена ЧИНКОВА

"Люди бурлят, обсуждают, политические темы их задевают. Но мы оставляем их за пределами храма. Сюда приходят за вечным. Раньше к нам еще в гараж ходили украинские дипломаты, а в определенный момент перестали. Видимо, по распоряжению. А вот простые люди с Украины остались, - рассказывает он. - Хорошо, что информвойна конкретно русский храм не затронула - зацепиться было не за что, все было прозрачно".

Комната для приема иностранных гостей.Фото: Елена ЧИНКОВА

ФРАНЦУЗЫ ХОДЯТ СОТНЯМИ

Мало того, в храм и культурный центр, где все обустроено очень по-современному (есть даже пеленальная комната) теперь зачастили сотни французов - специально ходят на экскурсии, проникаются. Наведываются в Страсбург и представители Украинской православной церкви, чтобы свидетельствовать в Совете Европы о православных ценностях украинского народа и информировать евроинституты, как говорится "из первых рук", о дискриминации православных верующих в их собственной стране.

Переданные в дар реликвии белой эмиграции.Фото: Елена ЧИНКОВА

ЗАЧЕМ НАМ ПАСЕ

А перед непростым голосованием за возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) храм посещали несколько раз для молитвы глава делегации парламентариев, вице-спикер Госдумы Петр Толстой и председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Напомним, после трех дней бурных дебатов наша страна вернулась на достойных условиях, с восстановленными полномочиями. "Перед отъездом из Страсбурга они также заехали к нам, мы прочитали благодарственные молитвы Богу за достигнутые результаты, - поделился отец Филипп. - Кто-то в эти дни говорит, что Совет Европы нам не нужен, зачем туда возвращаться и платить деньги. На самом деле не надо отказываться от этой важной общеевропейской площадки. Наш народ не может не разделять ответственность за европейскую цивилизацию и отрезать себя от Европы. Многие общественные организации, представители центральных и местных властей России не переставали все эти годы активно участвовать на площадках Совета Европы в дебатах о будущем Европы. С открытием здесь храма и наша православная вера будет представлена в этом городе на достойном уровне. А теперь можно порадоваться и тому, что парламентский голос России снова вернулся Страсбург!".

После наших политиков архимандрит ждет в гости известного музыканта Владимира Спивакова - маэстро помогал в ходе строительства, передал в дар приходу Тихвинскую икону Божией Матери, но вот результата работ во всей красе еще не видел.

Страсбург.

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