О Тунгусском метеорите забыли уже через пару недель после его падения

Сейчас, когда тайну Тунгусского метеорита пытаются разгадать все кому не лень, трудно представить, что в самом 1908 году это событие практически не привлекло внимания широкой общественности. Более того - если бы не цепь случайностей, мы бы сейчас вообще об этом феномене не знали...

ЗАЖГЛОСЬ ВТОРОЕ СОЛНЦЕ

Конечно, то, что случилось в 7.14 утра 30 июня 1908 года, привело свидетелей в ужас. В немом страхе наблюдали русские переселенцы и тунгусы за пролетом таинственного тела, яркого настолько, что «...казалось, зажглось второе солнце».

Однако информация практически не вышла за границы края. Столичные власти и ученые не отреагировали.

Спустя неделю упоминания о самом метеорите и о чудесных оптических явлениях исчезли с газетных полос. Тунгусский феномен стремительно уходил в забвение...

КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ ДИВА

Однако спустя 13 лет произошло чудо - этим событием заинтересовался ученый и романтик Леонид Кулик. Ему и суждено было стать крестным отцом тунгусского дива.

В 1921 году Кулик возглавляет Метеоритную экспедицию и впервые в российской истории отправляется на охоту за небесными камнями. Тысячи километров по железной дороге, на лошадях, пешком, на плотах... И с этого момента Кулик начинает заниматься главным делом своей жизни - поисками Тунгусского метеорита. Причем произошло это случайно - почти мистически...

«Как ярко помню я этот момент, - писал сам ученый. - Ленинград. Март 1921 года. Ко мне подходит редактор журнала «Мироведение» Д. О. Святский и, протягивая листок отрывного календаря за 15 июля 1910 года, говорит: «Посмотрите - ведь нет дыма без огня».

Это была первая заметка о феномене в томской газете «Сибирская жизнь» от 29 июня 1908 года. Мы нашли эту публикацию и впервые приводим ее полностью (см. «Пришелец из небесного пространства»).

Леонид Алексеевич Кулик. Фото: forum.ww2.ru

ПРОСТО ФАНТАСТИКА

Как оказалось, эта публикация не имела никакого отношения к реальности. В чем Кулик лично убедился в 1922 году, обследовав окрестности Канска. Но благодаря этому он понял, что действительно «дыма без огня не было» и грандиозное событие случилось где-то в районе Подкаменной Тунгуски.

До Канска долетели лишь слабые отголоски, причудливо трансформировавшиеся в фантастическую заметку из «Сибирской жизни». Но эта фантастика сыграла колоссальную роль - направила Леонида Кулика по следу. И вернула миру феномен Тунгусского метеорита. Над разгадкой тайны которого мы бьемся уже 111 лет.

«Пришелец из небесного пространства»

«Сибирская жизнь», 29 июня 1908 г.: «В половине июня, около 8 час. утра, в нескольких саженях от полотна железной дороги, близ разъезда Филимоново, значит не доезжая 11 верст до Канска, по рассказам, упал огромный метеорит. Падение его сопровождалось страшным гулом и оглушительным ударом, который, будто бы, был слышен на расстоянии более 40 верст по прямой линии. Подходивший во время падения метеорита к разъезду поезд настолько был поражен необычайным гулом, что был остановлен машинистом, и публика хлынула к месту падения далекого странника. Но осмотреть ей метеорит ближе не удалось, так как он был раскален.

Впоследствии, когда он уже остыл, его осмотрели разные лица с разъезда и проезжавшие по дороге инженеры и, вероятно, окапывали его. По рассказам этих лиц, метеорит почти весь врезался в землю - торчит лишь его верхушка; он представляет каменную массу беловатого цвета, достигающую величины, будто бы 6 кубич. сажень.

Та самая публикация 111-летней давности.

Вот переданное мне известие, которое я, как говорится, отдаю за то, за что купил сам.

Могу прибавить, что на днях к метеориту едет фотограф И. Р. Томашкевич, чтобы сфотографировать его и отбить несколько кусков на мою долю.

Непонятно, почему до сих пор никто не удосужился сообщить в газету о таком интересном, а главное, чрезвычайно редко наблюдаемом очевидцами явлении.

Сообщая о том, что мне рассказывали, надеюсь, что кто-либо из профессоров нашего института или университета не замедлит съездить в указанное место и произвести, по горячим следам, исследование метеорита как на месте, так и в лаборатории, и поделится с учеными учреждениями.

В сообщении больше всего поражает величина метеорита и, признаться, возбуждает кое-какие сомнения. Шесть объемных сажень даст невероятно большой вес метеорита - около десяти тысяч пудов - нечто неслыханное. Самый большой из известных до сих пор метеоритов - так называемый Хаджар аль-асвад, Черный камень Каабы, в Мекке - имеет около кубической сажени. Точно так же наводит на некоторые сомнения указываемый в рассказе беловатый цвет метеорита. Они обыкновенно черного цвета и лишь изредка серого.

Во всяком случае, ближайшее исследование компетентного лица освободит передаваемый мною рассказ от ненужных украшений и исправит ошибки».

КСТАТИ

В 2017 году совместная экспедиция «Комсомолки» и Русского географического общества пыталась раскрыть загадку тунгусского феномена и прошла путем Леонида Кулика. И наиболее близко подошла к раскрытию тайны. По крайней мере появилась наиболее правдоподобная версия, что это было и где на самом деле это нужно искать (на фото как раз одно из таких мест на притоке Подкаменной Тунгуски - реке Чуне).

Фильм по итогам экспедиции ищите на shop.kp.ru.

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