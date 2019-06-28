Наталья Штурм собралась замуж за японца на 20 лет младше нее

Певице Наталье Штурм 28 июня исполнилось 53 года. Свой день рождения исполнительница хита «Школьный роман» отметила в Болгарии на море. Мы позвонили поздравить певицу и неожиданно узнали, что она собралась замуж. И аж за японца! Именно в день ее рождения друг из Японии подарил ей за праздничным обедом бриллиантовое кольцо и сделал предложение руки и сердца.

Все было на высшем уровне - устрицы, кольцо с бриллиантом, романтика…

- Зовут японца Иошито. Ему 33 года. Он живет в Токио, - рассказала «КП» Наталья про своего жениха. - Он архитектор, работает по миру. Познакомились мы в Тиндере (мобильное приложение для знакомств — Ред.) год назад. В прошлом году я была в Испании, и он через месяц прилетел ко мне. А сейчас на несколько дней прилетел в Болгарию, подарил мне кольцо с бриллиантом в два карата. Я не тороплю события. Сказала ему, что подумаю насчет замужества, потому что я самодостаточный человек. Я считаю, что мужчина должен долго ухаживать, и я для него богиня-заезда, которую надо заслужить. Нет, женат он никогда не был. Его родители давно в разводе, у него есть еще четыре брата. Хочет, чтобы я с ним всегда была рядом везде.

Наталья Штурм со своим избранником Иошито. Певица предпочитает не светить своего возлюбленного на публике, поэтому не показывает его лица.

Он очень любит разговаривать со мной, много спрашивает, задает безумное количество вопросов. Он не курит, не пьет, что я очень приветствую. Спортом, правда, не занимается - он такой больше мыслительно-математического склада ума.

- Как вы с ним проводите время?

- Он любит шоппинг. Почему-то многие азиатские мужчины очень любят шоппинг. Это то слабо место женщины, когда обычно приходится уговаривать мужчину, намекать, заводить, приводить и оставлять там в магазинах. А Иошито сам тянет всегда на шоппинг. Там что мы с ним ходим по магазинам. Иошито очень любит вкусно поесть, и много сидим с ним в ресторанах. Если совсем не хочется есть, то пьем соки.

Влюбленные отметили 53-летие Натальи устрицами и шампанским.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Время от времени к нам присоединяется моя дочь с малышом, мы отдыхаем в Болгарии вместе. Но не часто. В основном мы проводим время наедине.

Дочка Елена у Натальи от первого брака с Сергеем Деевым, артистом Московского театра оперетты (с ним она вместе учились в музыкальном училище). В мае Елена родила сына, и сейчас с грудничком отдыхает вместе с мамой на море. Елена работала в Госдуме помощницей депутата и переводчицей, сейчас в декрете.Кроме того, у певицы есть сын Арсений, ему 15 лет. Его артистка родила от бизнесмена Игоря Павлова. Назвать певицу бабушкой, судя по ее внешнему виду, язык не поворачивается. Выглядит Наталья очень молодо, следит за собой.

33-летний японец подарил Наталье кольцо с бриллиантом в два карата.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- А дочка как отнеслась к вашему японскому жениху?

- Нормально. Ей лишь бы мне было хорошо. Она меня все время пытается пристроить.

Я не лукавлю, когда говорю в интервью, что счастлива одна. Мне лишь бы тишина и покой. Я очень тщательно присматриваюсь к будущему избраннику.

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