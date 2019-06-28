«Три года жили вместе»: экс-участница SEREBRO рассказала об отношениях Темниковой и Серябкиной

Скандальное интервью бывшей солистки группы SEREBRO Елены Темниковой, рассекретившей связь между продюсером Максимом Фадеевым и участницей трио Ольгой Серябкиной, вызвало реакцию, которой никто не ожидал. Казалось бы, оба могут лишь отрицать роман, и в телефонном разговоре с «КП» продюсер именно так и сделал. А вот Серябкина пошла дальше - по ее словам, любовь у неё действительно была. Только не с Фадеевым, а... с самой Темниковой. Якобы четыре года девушки состояли в отношениях, и все, что сейчас говорит Лена - от ревности и обиды. «Все окружение знало о нашей связи», - заверила журналистов певица.

Чтобы развеять сомнения, «Комсомольская правда» связалась с бывшей коллегой девушек Мариной Лизоркиной, которая выступала в составе SEREBRO с 2006 по 2009 год.

Участницы группы СЕРЕБРО Марина Лизоркина, Елена Темникова и Ольга Серябкина, 2009 год.Фото: Анатолий МЕЛИХОВ

- О романе Оли с Фадеевым мне ничего неизвестно, - сразу предупредила Лизоркина. - Когда я была в группе, ни о чем таком не было речи, да и Оля с Леной не воевали ещё в тот момент. Наоборот, у нас всех троих были классные отношения, мы даже жили в одной квартире.

- Все вместе?

- Да. Максим Фадеев снял квартиру для Лены, потому что она была приезжая. Но агам удобнее было жить втроём, потому что тогда был очень плотный график, надо было одновременно выходить из дома и так далее.

- А мог у девушек быть роман? Оля Серябкина сама заявила...

- Я очень сомневаюсь, что от Оли могла поступить такая информация. Для меня это абсолютно нелепое заявление. Ничего подобного я не видела.

- То есть девушки абсолютно нормальные, им мальчики нравятся?

- Да. Ну конечно!

Напомним, Лена Темникова была солисткой группы с 2006 по 2014 годы. После ухода из трио певица заявила, что терпела постоянные унижения от продюсера, а Фадеев, в свою очередь, обвинил ее в том, что своим неожиданным уходом певица подставила весь коллектив.

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Вот уже несколько лет, что Лена Темникова покинула SEREBRO, не утихают пересуды о сложных отношениях в группе и конфликте певицы с продюсером Максимом Фадеевым. На днях в Youtube-шоу «А поговорить?» экс-солистка трио решила откровенно рассказать, почему разругалась с коллегой Ольгой Серябкиной (подробности).