2019-06-28T20:50:01+03:00
Дом. Семья

Что за свинская порода!

Сочные шашлыки из свиной шейки любят почти все мясоеды, да и окороками с ветчиной не прочь полакомиться. А вот о том, из хрюшек каких пород делают всяческие деликатесы, мало кто знает
Семен ГОРСКИЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Каких свиней выращивают в России и за границей и почему из них получаются разные продукты.

БОЛЬШАЯ РУССКАЯ БЕЛАЯ

Одна из самых популярных в мире пород свиней. Славится очень нежным мясом и мягким салом. Крупные российские мясопроизводители обязательно разводят таких животных. Из них хорошо получается приготовить деликатесные окорока и рульки.

ЧЕРНАЯ ИБЕРИЙСКАЯ

Эту породу разводят в Испании для производства дорогого сыровяленого хамона. С октября по февраль животные свободно гуляют по пастбищам и питаются желудями, которые содержат множество полезных растительных масел. Свиньи не набирают лишний вес, жировые протоки тесно переплетаются с мышечной тканью и пропитывают мясо. Хамон «иберико» считается деликатесным. А «серрано» - закуской, которую можно есть каждый день. Такой хамон стоит дешевле, потому что производить его можно и из мяса свиней большой белой породы - для этих животных необязательно организовывать выпас: они спокойно живут в хлеву, питаются комбикормом и кукурузой.

ВЕНГЕРСКАЯ МАНГАЛИЦА

Еще одна «дорогая» порода свиней. Этих животных вывели, скрещивая полудиких сербских кабанчиков с карпатскими и камышовыми свиньями с юго-востока Венгрии. И уже к концу XIX века вывели сальную породу кудрявошерстных свиней. Сейчас она считается национальным достоянием, свиней выращивают для производства деликатесных колбас, бекона, нежной вырезки с небольшим содержанием шпика, которая по вкусу больше напоминает телятину. Мраморное сочное мясо с низким содержанием холестерина - в пересчете на рубли около 4 тысяч за килограмм.

ДЮРОК (АМЕРИКАНСКАЯ КРАСНАЯ)

Эту хрюшку вывели случайно - в результате многолетнего скрещивания беркширских, испанских, португальских, гвинейских свиней, завезенных в Америку ее первыми переселенцами. Дюрок считается беконной породой. Для этих животных подбирают специальный откорм, чтобы мясо получалось достаточно постным и подходило для производства деликатесов - шейки и карбонада, - здесь он будет большого размера, потому что у свиней породы дюрок меньше жировой ткани.

ЙОРКШИРСКАЯ

Эту породу вывели в графстве Йоркшир в XIX веке. Поросят, которые к семи месяцам уже достигают веса в 100 кг, используют для производства беконной свинины. Мясо взрослых свиней достаточно сочное - мясо-сального типа, подходит для производства полуфабрикатов: например, стейков на косточке.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Кто же их приручил?

По одной из версий, диких кабанов приручили в Китае и Юго-Восточной Азии в IX веке до н. э. Это были некрупные животные, способные быстро размножаться. Для домашнего содержания люди изначально отбирали самых спокойных животных, что постепенно привело к изменению физиологии свиней: они меньше двигались, обрастали жирком, туловища становились длиннее и массивнее, ноги - короче, шкура - тоньше.

Азиатская вислобрюхая свинья (на фото внизу) как бы подтверждает эту теорию: животные этой породы быстро растут и достаточно плодовиты - в год самка может принести до 20 поросят. Мясо этих свиней нежирное и нежное.

Еще по одной из версий, до нашей эры существовало как минимум два вида свиней: средиземноморские и центральноевропейские. С них и началась историческая селекция, благодаря которой появилось множество различных пород свиней, - их мясо различается по структуре и калорийности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Еда престолов
Герои культовой саги не только сражались, интриговали и пытались захватить мир, они еще очень любили поесть. У каждой из земель Вестероса свои кулинарные традиции, а у героев - любимые лакомства, которые автор Джордж Мартин описал в книге очень аппетитно
Самые интересные факты о любимом блюде миллионов людей: Кто открыл первую шашлычную в Париже и где сделали самый длинный шампур
О том, что такое шашлык, его историю и способы маринования мы уже с вами знаем. Равно как и знаем это блюдо на вкус - пробовали хоть раз в жизни точно все. Но здесь мы расскажем о шашлыках такие факты, которые точно мало кто знает. Итак, поехали!
Новости 24
В тоннеле между США и Канадой сошел с рельсов товарный поезд
Суд в США приговорил виновника трагедии в Шарлотсвилле к пожизненному заключению
Песков рассказал, что нужно для встречи лидеров«нормандской четверки»
ВВС США перебросили истребители F-22 на базу в Катаре
Депутат Гаврилов отреагировал на запрет на въезд в Грузию
Украинские силовики попали миной в дом престарелых в ДНР
Редактор FT поделился впечатлениями от интервью с Путиным
МВД проверит сообщения о подделке подписей по выборам в Мосгордуму
В Кремле оценили дружелюбный настрой Мэй на встрече с Путиным
В Москве неизвестные украли целую коробку карт Сбербанка
Оператор "Северного потока-2" отозвал заявку на маршрут через Данию
Автор музыки к трекам Face умер от передозировки в возрасте 18 лет
В "Нафтогазе" ответили на предложение главы "Газпрома" по транзиту
Олег Капитанов возглавил Комитет по межнациональным отношениям Петербурга
Грузинская диаспора России попросила Путина возобновить авиасообщение
Суд снизил штраф Звереву за одиночный пикет с 15 до 10 тысяч рублей
Apple планирует производить компьютеры Mac Pro в Китае
Севшему на "кресло раздора" депутату Госдумы запретили въезд в Грузию
В Госдуме оценили просьбу США к России не вмешиваться в выборы
Путин изложил Трампу позицию России по ситуации с украинскими моряками
Топ-менеджер "Рольфа" отправлен под домашний арест
Ученые назвали основной фактор риска возникновения рака груди
Сбой в работе сервисов "Яндекс" устранен
Украинский Госстат назвал регионы, где самые высокие долги по зарплате
Путин пригласил Макрона на торжества по случаю 75-летия Победы
Путин и Мэй обсудили дело Скрипалей