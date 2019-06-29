Что за свинская порода!

Каких свиней выращивают в России и за границей и почему из них получаются разные продукты.

БОЛЬШАЯ РУССКАЯ БЕЛАЯ

Одна из самых популярных в мире пород свиней. Славится очень нежным мясом и мягким салом. Крупные российские мясопроизводители обязательно разводят таких животных. Из них хорошо получается приготовить деликатесные окорока и рульки.

ЧЕРНАЯ ИБЕРИЙСКАЯ

Эту породу разводят в Испании для производства дорогого сыровяленого хамона. С октября по февраль животные свободно гуляют по пастбищам и питаются желудями, которые содержат множество полезных растительных масел. Свиньи не набирают лишний вес, жировые протоки тесно переплетаются с мышечной тканью и пропитывают мясо. Хамон «иберико» считается деликатесным. А «серрано» - закуской, которую можно есть каждый день. Такой хамон стоит дешевле, потому что производить его можно и из мяса свиней большой белой породы - для этих животных необязательно организовывать выпас: они спокойно живут в хлеву, питаются комбикормом и кукурузой.

ВЕНГЕРСКАЯ МАНГАЛИЦА

Еще одна «дорогая» порода свиней. Этих животных вывели, скрещивая полудиких сербских кабанчиков с карпатскими и камышовыми свиньями с юго-востока Венгрии. И уже к концу XIX века вывели сальную породу кудрявошерстных свиней. Сейчас она считается национальным достоянием, свиней выращивают для производства деликатесных колбас, бекона, нежной вырезки с небольшим содержанием шпика, которая по вкусу больше напоминает телятину. Мраморное сочное мясо с низким содержанием холестерина - в пересчете на рубли около 4 тысяч за килограмм.

ДЮРОК (АМЕРИКАНСКАЯ КРАСНАЯ)

Эту хрюшку вывели случайно - в результате многолетнего скрещивания беркширских, испанских, португальских, гвинейских свиней, завезенных в Америку ее первыми переселенцами. Дюрок считается беконной породой. Для этих животных подбирают специальный откорм, чтобы мясо получалось достаточно постным и подходило для производства деликатесов - шейки и карбонада, - здесь он будет большого размера, потому что у свиней породы дюрок меньше жировой ткани.

ЙОРКШИРСКАЯ

Эту породу вывели в графстве Йоркшир в XIX веке. Поросят, которые к семи месяцам уже достигают веса в 100 кг, используют для производства беконной свинины. Мясо взрослых свиней достаточно сочное - мясо-сального типа, подходит для производства полуфабрикатов: например, стейков на косточке.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Кто же их приручил?

По одной из версий, диких кабанов приручили в Китае и Юго-Восточной Азии в IX веке до н. э. Это были некрупные животные, способные быстро размножаться. Для домашнего содержания люди изначально отбирали самых спокойных животных, что постепенно привело к изменению физиологии свиней: они меньше двигались, обрастали жирком, туловища становились длиннее и массивнее, ноги - короче, шкура - тоньше.

Азиатская вислобрюхая свинья (на фото внизу) как бы подтверждает эту теорию: животные этой породы быстро растут и достаточно плодовиты - в год самка может принести до 20 поросят. Мясо этих свиней нежирное и нежное.

Еще по одной из версий, до нашей эры существовало как минимум два вида свиней: средиземноморские и центральноевропейские. С них и началась историческая селекция, благодаря которой появилось множество различных пород свиней, - их мясо различается по структуре и калорийности.