2019-06-28T21:05:05+03:00
Дом. Семья

Колбасный стритфуд

Удивительно, но именно уличная быстрая еда способна открыть туристу намного больше культурных особенностей народа, чем дорогие блюда в элитных ресторанах
Марина КАЗАКОВА
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Многие уверены, что колбаски нашему миру подарили жители Германии. Но… это не совсем так. Да, самые знаменитые из них связаны с немецкой культурой, но первые упоминания о колбасе и сосисках, датированные 589 годом до нашей эры, ученые нашли у китайцев. Вот страны, которые гордятся своими колбасками и где они являются неотъемлемой частью уличной стритфуд-культуры.

Карривурст (Германия)

Самый популярный в Германии фастфуд: жареная свиная сарделька со специальным соусом на базе кетчупа или томатной пасты с порошком карри. Карривурст была придумана в Берлине в голодные послевоенные годы. Однажды Герта Хойвер, хозяйка небольшой закусочной в Шарлоттенбурге, входящем в британскую зону оккупации, удачно смешала несколько приправ, получаемых ею от английских и американских солдат. С тех пор прошло много лет, сосиска карри стала популярнейшей закуской по всей Германии, а в Берлине в ее честь открыт специальный музей.

Дебреценские сосиски (Венгрия)

Это традиционное блюдо этой страны. Сосиски готовятся из овечьих кишок, которые набивают фаршем из говядины и свинины. В качестве специй используется паприка. Дебреценские колбаски слегка прокапчивают, а затем используют для приготовления других блюд. Например, знаменитого венгерского гуляша.

Чевапчичи (Хорватия)

Это блюдо представляет собой жареные колбаски из перемолотого мяса с луком и приправами. Кому-то они могут напомнить шаурму, так как там присутствуют лепешка, соус, небольшие колбаски и просто огромное количество лука, однако этот фастфуд отличается от всего остального, который только есть в мире.

Жаба в норке (Англия)

Популярное блюдо быстрой уличной еды в Англии - «жаба в норке» или «сосисочная жаба» (toad in the hole/sausage toad). Свиные колбаски погружают в жидкое тесто и запекают. Возможно, название связано с тем, что колбаски слегка выглядывают из теста после запекания.

Хот-дог (Дания)

Это блюдо популярно не только в Дании, но и во всем мире. Аутентичный датский хот-дог делается на основе сарделек «Кнакерс» или же «Медистер», как вариант - сосиски в беконе. Для него обязательно нужна булка с кунжутом и добавки: кетчуп, горчица, жареный лук (сушеный) и маринованный огурчик.

Пике-мачо (Боливия)

Большая тарелка еды состоит из кусочков говяжьих колбасок, жареного картофеля, лука, вареного яйца, перца, горчицы, майонеза и кетчупа. Согласно легенде, только настоящий мачо может съесть большую порцию самостоятельно (pique macho в переводе с испанского - «задеть самолюбие мачо»).

Босна (Австрия)

Так называется австрийское блюдо, состоящее из сосиски братвурст, белого хлеба, лука, карри, горчицы или кетчупа. Босна похожа на американский хот-дог, но отличается ярким острым и пряным вкусом. Лингвист Хайнц Дитер Поль объясняет название «босна» тем, что в Австрии прилагательное «боснийский» ассоциируется в первую очередь с острыми и пряными блюдами. Автором рецепта принято считать болгарина Занко Тодорова, жившего в Зальцбурге в 1949 году.

Необычные хот-доги мира!

Самый длинный

204 кг - таков вес самого длинного хот-дога в мире. Над его созданием трудились 245 поваров Парагвая. Такое гигантское блюдо могли попробовать посетители Международной сельскохозяйственной выставки в 2011 году. Блюдо зарегистрировано в Книге рекордов Гиннесса.

Самый черный

В сети Vegas Premium Hot-Dogs города Токио (Япония) вы сможете заказать Black Terra Hot-Dog. Выглядит сосиска в тесте абсолютно черной. Все, кто пробовал эту диковинку, утверждают, что цвет совершенно не повлиял на вкусовые качества. А секретный ингредиент кулинарного шедевра очень прост - при приготовлении используется порошок бамбукового угля. Он безвреден для организма и часто применяется в качестве красителя.

Самый спортивный

Поразительно, до чего только не доходят спортивные болельщики. Так на чемпионате мира по футболу 2014 года, который проходил в Бразилии, компания закусочных WDOG создала хот-доги в стиле команд-финалистов. Самое интересное, что помимо хлеба, который имел цвет флага, вместе с сосиской подавалась заправка, характерная для кухни Бразилии, Мексики, Америки, Японии и т. д.

Самый дорогой

Рекордсменом по цене считается хот-дог за 2300 долларов. Своим посетителям его предлагает нью-йоркский ресторан 230 Fifth. Дорогое удовольствие выполнено с добавлением икры, мраморной говядины и метрового батона из лучших сортов муки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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