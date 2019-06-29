Если вытрясти заначки коррупционеров - всей страной полетим на Мальдивы.

КОРЕЙКО ЗАКАЗЫВАЛИ?

Ряд громких уголовных дел последнего времени дает нам интересную картинку - все чаще у коррупционеров дома находят огромные запасы наличных денег, равные бюджету небольшого областного центра.

Самые известные примеры - два бывших полковника, эмвэдэшный Захарченко с 9 миллиардами рублей бумажных денег и фээсбэшный Черкалин с 12 «ярдами».

Но можно вспомнить и других ВИП-арестантов - губернаторов, глав районов, местных депутатов, сенаторов.

Почему же все эти влиятельные люди вынуждены хранить свои несметные богатства буквально дома в сундуках, что твой Скупой рыцарь? Связано это с тем, что Центробанк стал гораздо жестче противодействовать отмыванию преступных денег. Плюс к этому чиновников и правоохранителей вынудили аккуратно декларировать свои доходы и расходы, да еще и прилагать при этом справки из банков - особо не разгуляешься.

Но для экономики в этом есть свой минус. Дело ведь не только в хищении.

Когда кто-то приобретает на уворованные деньги квартиру, редкие дорогие монеты или картину, не говоря уже об отеле или нефтяной вышке, эти неправедно нажитые деньги все равно запускаются в экономический оборот. Снуют горничные, вгрызаются в недра маркшейдеры - есть рабочие места, зарплаты, какие-то отчисления в бюджет.

Не оправдываю жуликов, просто делаю расклад.

Другое дело - хранение огромных сумм наликом. Эти деньги абсолютно не участвуют в хозяйственной деятельности, они вчистую отобраны у государства и населения. Даже не верится, что сейчас такое бывает - ведь времена подпольного миллионера Корейко, который имел денежки да не мог их потратить в Стране Советов, давно миновали.

Что же это за новый-старый феномен такой появился?

И много ли по стране таких складов наличности, как у правоохранительных полковников?

Попробуем разобраться.

Залежи крупной наличности стали встречаться при обысках все чаще. Фото: оперативная съемка

КУЛЬТ НАЛИЧНОСТИ

Исследований о размерах коррупционной заначки в стране никто не проводил. Но есть данные, сколько бумажных денег хранится (не в банках, а на руках!) у населения в целом. По информации Росстата за 2018 год, примерно 6 трлн рублей.

Плюс валютные заначки - по экспертным оценкам, где-то на $21 - 25 млрд, это еще примерно 1,5 трлн руб.

Итого - 7,5 трлн руб.

Но сколько из них лежит под матрасом у честных тружеников, боящихся довериться банкам, а сколько - в чемоданах коррупционеров?

- Думаю, можно говорить о сумме не менее триллиона рублей, - прикидывает зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн. - Если 10 лет назад взятки на что хотели, на то и тратили, то сегодня ситуация другая. Да, существуют различные схемы, перекачивающие наличность на подставные фирмы с доверительными управляющими, но все это сложно и дорого. А главное - ненадежно. Помню, мне рассказывал соратник Березовского по «ЛогоВАЗу» Самат Жабоев, как Борис Абрамович общался с сильными мира сего. «Ваша доля учтена, - убеждал он своих благодетелей. - Выйдете в отставку, все у вас будет». Понятно, что когда приходило время расплачиваться, то помогавшие Березовскому чиновники ничего не получали. Сейчас люди на слово уже не верят. Поэтому и накапливаются такие «острова наличных сокровищ» - в ожидании удобного момента, когда можно будет их во что-то вложить. Думаю, что найденные миллиарды - это все-таки не личные деньги Захарченко и Черкалина, а некие общаки, где они всего лишь держатели, но это не отменяет сказанного: наличные - наиболее безопасный способ хранения.

«ДЕНЕЖНЫХ СКЛАДОВ» В СТРАНЕ МОЖЕТ БЫТЬ НЕСКОЛЬКО СОТЕН

Однако по мнению полковника ФСБ в отставке, а ныне эксперта по банковской безопасности Максима Мельничука, общий объем коррупционных заначек гораздо больше.

- Только в центральном аппарате силовых ведомств насчитывается по десятку ключевых подразделений, курирующих экономику: отдельные люди сидят на транспорте, банковском секторе, строительстве, бюджетных расходах, топливно-энергетическом секторе... И прибавьте к ним региональные подразделения... И - чисто оценочное суждение - если предположить, что на каждом направлении есть свои Захарченко и Черкалины, аккумулирующие поступающую в подразделения наличность, то получается уже таких складов с наличностью в России порядка 300. Умножаем на средний размер коррупционной заначки (10 млрд рублей) и получаем цифру в 3 триллиона рублей.

- С математикой не переборщили? - спрашиваю у собеседника, который поработал и в департаменте собственной безопасности МВД России - подразделении, которое борется с оборотнями в погонах.

Он качает головой.

- Скорее занизили. Ведь, кроме нечистых на руку силовиков, есть еще высокопоставленные гражданские чиновники.

20 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НА ЧЕЛОВЕКА

Что же такое эти хранящиеся в наличной заначке 3 трлн рублей?

Резвиться так резвиться!

Помните фильм «Ширли-мырли»? В финале картины вся страна дружно летит на Канары. Так вот, на такие деньги эту киносказку можно сделать былью.

Поделим коррупционные триллионы на 147 млн нашего населения и получим 20 408 руб. на нос. Пусть не на неделю, а на парочку дней, и не олинклюзив, а в самом простеньком по канарским меркам отеле, да не летом, а в низкий сезон - зато Канары. Еще и на обратную дорогу останется.

Ну да, сейчас-то в моде Мальдивы. Ничего, туда тоже хватит - правда, только в один конец.

Ну а если кроме шуток, то 3 трлн - очень серьезная сумма. Это в три раза больше, чем стоимость программы по борьбе с онкологическими заболеваниями до 2024 года. А еще это больше, чем треть Пенсионного фонда России.

Только для того чтобы вернуть эти деньги в экономику, их нужно найти.

Если вытрясти заначки коррупционеров - всей страной полетим на Мальдивы.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Безопасно потратить грязные деньги все сложнее»

- Одна из особенностей современного коррупционного бизнеса - до 80% денег в нем хранится в наличных, - сказал «КП» глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. - Кеш не оставляет следов. Торговля наркотиками, оружием, а сейчас, с усилением контроля за финансовыми потоками, и взятки - все это идет только через наличные.

Раньше можно было вывести деньги за рубеж через бывшие советские республики, приобрести недвижимость в Болгарии, Румынии, Венгрии (никто не интересовался происхождением денег), теперь это сложнее - все отслеживается по межгосударственным договорам о содействии в области борьбы с отмыванием преступных доходов.

Так что окно возможностей открывается все реже. Поэтому люди сидят и ждут - а объем наличности тем временем накапливается.

И тут уже что раньше - то ли окно откроется, то ли с обыском придут.

АНЕКДОТ В ТЕМУ

Заходит полковник-миллиардер Захарченко в камеру, а там уже экс-министр Улюкаев сидит.

Захарченко:

- За что сидишь?

Улюкаев:

- За взятку.

- Сколько взял?

- Два миллиона.

Захарченко:

- Гаишник, что ли?!

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