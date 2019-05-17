Переплюнули: побит рекорд взяток полковника Захарченко

Громкие истории о коррупции в среде силовиков показали: люди там работают не лыком шитые, и аппетиты у них ого-го. Вот, например, пойманный три года назад на взятке в 7 миллионов рублей заместитель начальника управления «Т» главного управления экономической безопасности МВД Дмитрий Захарченко. В одной из его квартир следователи нашли валюту на общую сумму 9 миллиардов рублей. Захарченко проворачивал такие хитроумные коррупционные схемы, что журналисты даже окрестили его профессором Джейсом Мориарти из творений Конан-Дойля. И вдруг выясняется, что рекорд по изъятию наличности у силовиков побит!

Переплюнул Захарченко начальник банковского отдела Управления «К» ФСБ России полковник Кирилл Черкалин (арестован в апреле этого года). Как сообщило агентство «Росбалт», в трех квартирах Черкалина при обысках было изъято 12 миллиардов рублей. То есть на целый три миллиарда больше, чем у Захарченко. По данным оперативников, Черкалин «крышевал» крупных предпринимателей и руководителям банков. Сейчас в материалах следствия фигурируют три банка, которые могли отстегивать Черкалину крупные суммы. Среди них лишившийся в 2017 году лицензии банк «Югра» и попавший в 2018 году под санацию банк «Траст».

В то же время, официальная сумма взяток, которая фигурирует в деле Черкалина, пока меньше. По версии следствия, Черкалин с октября 2013 года по февраль 2015 года получил через посредника от предпринимателя Назарова 850 тысяч долларов (более 54 миллионов рублей) «за совершение действия и бездействия в пользу взяткодателя и коммерческой структуры, а также за общее покровительство». Именно Назаров и сдал Черкалина ФСБ. Следователи не исключают, что дело Черкалина будет дополнено и другими случаями получения им крупных взяток. Интересно, сколько денег обнаружат следователи на счетах Черкалина. Например, на счетах членов семьи Захарченко было обнаружено около 300 миллионов евро. Так что соревнование Захарченко с Черкалиным за первое место среди пойманных взяточников в среде силовиков, возможно, будет продолжено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Москве задержаны бывшие сотрудники ФСБ, которые курировали российские банки

В Москве задержан бывший руководитель 2-го отдела управления "К" ФСБ и двое его подчиненных. Сообщение об этом появилось в четверг на сайте ФСБ России. (подробности)