На пляж, как на работу: как правильно фотографироваться в купальнике

Лето — это не просто, когда тепло, много черешни и арбузов. Лето - еще самый урожайный сезон для Инстаграма. Не важно, какая у вас фигура, - фото с пляжа вы обязательно предъявить общественности. Но, увы, многие совершенно не умеют правильно фотографироваться в купальнике, чтобы сорвать аплодисменты и лайки. Поэтому мы взяли самых популярных инста-див, чтобы на их примере объяснить, как стоит, а как не стоит позировать. Помог нам разобраться, что к чему, звездный фотограф Даниил Величко. В его объективе побывали Кристина Орбакайте, Екатерина Варнава, Анна Седокова, Ингеборга Дапкунайте и другие красивые женщины.

Вера Брежнева

ververa И пусть в моих поступках не было логики .. Я не умею жить по-другому

Главная опасность фотографий на фоне красивых автомобилей, - можно потеряться. Поэтому в таких случаях идеально работает правило, чем шикарнее машина - тем шикарнее look. И, судя по этому фото, Вера знает об этом правиле.

Ольга Бузова

buzova86 Если что, через час я уже буду в кадре на любимой работе

Боковые ракурсы в раздельном купальнике, а тем более сидя - всегда задача со звездочкой. Прийти в форму, в которой в этом ракурсе не видно складок и лишнего объема, - тяжелый труд, результатами которого, судя по всему, очень гордится Ольга.

Катя Гордон

katyagordon Поняла! Все важное я буду отныне писать под фото в купальнике.

Показать в одном кадре все, чем наградила природа (лицо, попа, грудь), - задача максимум, которую каждая инста-девушка пытается решить по своему. И вроде бы неплохое решение придумала Катя Гордон, но фотографируясь на зыбучем песке в полный рост не стоит забывайте про ступни.

Анна Седокова

annasedokova Иногда единственный выход - просто идти вперед. Не оглядываясь и доверяя небесам. Просто вперед .

Агрессивная сексуальность - это не мимолетное настроение, а стиль жизни, который, к слову сказать, обязывает время от времени держать в тонусе свою аудиторию. Если вы не Анна Седокова, то перед публикаций таких ракурсов, подумайте трижды - оно вам надо!?

Ольга Орлова

olgaorlova1311 В Москве аномальная жара! Каааайффффф

Есть пару правил, которые надо соблюдать всем, кто делает фото для Инстаграма. Во первых: не стоит поворачивать локти в сторону объектива, а во вторых - фотографируясь босиком, старайтесь вставать на цыпочки - это визуально удлиняет ноги. Боюсь, на этой фотографии исключений из этих правил - нет.

Мария Кожевникова

mkozhevnikova Моя стихия... #sochi #sea #сочи #море

Весьма консервативный подход. Все правильно и по законам жанра: лицо по направлению солнца, не симметрично поставленные ноги - визуально удлиняются, платье развивается - ничего лишнего. Единственное, для создания динамики в кадре - я бы еще распустил волосы.

Светлана Лобода

lobodaofficial Live concert Tonight Port Nature. Antalya are u ready? #belisdeluxehotel

Необычный купальник поможет вам оказаться в центре внимания не только на пляже, но и в социальных сетях, а нижняя точка съемки сделает ноги бесконечно длинными. На а если вы на отдыхе предпочитаете обходится без косметики, то берите на вооружение очки и небрежные пляжные укладки.

Анфиса Чехова

achekhova Сколько религий, столько и представлений о сексуальности.

Не бойтесь экспериментов с необычными аксессуарами, но бойтесь странных, необъяснимых положений рук. Хотя если это фотография сделана папарацци, когда Анфиса отгоняла от себя назойливую арабскую мошкару, то — ок.

СОВЕТЫ ЗВЕЗД

Анна Седокова:

Во-первых, красивое фото зависит исключительно от позы. Все знают, что нужно, чуть-чуть присаживаться, наклонять телефон. Но тут важно знать свои «козыри». У меня это, например, не длина ног, а попа. Поэтому я сажусь, показываю ее боком. Тут самая большая опасность - чтобы ваши ступни не вышли на снимке, будто онм 55-го размера. Это как раз подвох в съемках фигуры чуть-чуть снизу.

Во-вторых, очень важен свет. Раньше в Инстаграме была тенденция делать фотографии исключительно при дневном свете, а сейчас очень круто выходят снимки, сделанные при вспышке ночью.

Третий фактор - знать, в каких программах обрабатывать фото. Потому что как бы вы не сели, все можно устранить нашим любимым фотошопом. Раньше можно было людей в соцсетях обмануть чрезмерной ретушью, но сейчас все прекрасно все видят и разбираются. Поэтому над своими карточками надо работать максимально аккуратно. И хочу предупредить девочек - никогда не фотографируйтесь на фоне забора, кирпичной стены, и других поверхностей, где есть какие-то линии. Ибо, когда вы будете свое изображение хоть чуть-чуть фотошопить, это станет видно.

Еще один «лайфхак» для невысоких, как я, девушек - на моей практике лучше фото выходят, когда тебя фотографируют дети. Они ниже ростом, и поэтому ты получаешься нормально.

Ольга Бузова:

Я люблю чтобы меня снимали сверху, и чтобы свет был естественным. И, конечно, у меня есть свои секреты.

Ноги смотрятся длиннее, если надеть купальник с завышенной талией. И надо снимать немного снизу, чтобы выглядеть выше и стройнее. Хотя, казалось бы, куда еще. И можно еще встать на цыпочки.

Если опереться на одну ногу, а другую поставить на носочек, но при этом быть немного вполоборота от камеры - эта поза подчеркнет ваши изгибы.

Если вы идете на пляж и планируете делать фото, то вы можете позволить себе какие-то аксессуары, даже обувь на каблуке, сделать прическу, немного накраситься. Сделать фотографии, а потом уже спокойно лечь и намазаться солнцезащитным кремом и поесть. И еще - если я иду на пляж и знаю, что буду делать фото, стараюсь не наедаться и не пить много, чтобы животик оставался плоским.

По поводу маленькой груди, как все знают, у меня комплексов нет, и я не стремлюсь ее увеличить даже визуально. Но и не концентрирую на ней внимание. У меня красивая попа и ноги, поэтому, если вы посмотрите мои пляжные фото, именно на них и идет весь акцент.

Сейчас я практически не обрабатываю фото в редакторах, довольна собой. Но, конечно, делаю фон чуть ярче, чтобы он был, как в жизни.

Вообще, выбор удачного ракурса занимает очень много времени, но если вы хотите радовать своим фото других, придется отнестись к этому, как к работе.