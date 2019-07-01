2019-07-01T14:36:08+03:00
Звезды

"Это как мертвому припарки": Татьяна Лазарева рассказала о кризисе в семье

Основной проблемой многих пар актриса назвала неумение супругов говорить друг с другом
Ольга ЛИБГАРДТ
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Телеведущая Татьяна Лазарева.Телеведущая Татьяна Лазарева.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В последнее время в прессе то и дело муссируются слухи о разводе Татьяны Лазаревой и Михаила Шаца. Актриса решила расставить все точки над "I".

Основной проблемой многих семей Татьяна Лазарева назвала неумение супругов говорить друг с другом. При этом она признает, что есть такие ситуации, когда и это не поможет.

"Это как мертвому припарки. Но если отношения уже не спасти, то совместное проговаривание проблемы поможет людям хотя бы нормально расстаться - не врагами, не ненавидя друг друга, а с пониманием и достоинством", - заявила артистка в эксклюзивном интервью Woman.ru.

Знаменитость признает, что за ее с Михаилом семейную жизнь таких моментов было немало: "Не секрет, что я более эмоциональна и открыта, чем мой муж: первая иду на разговоры и всякие эксперименты… А Михаил очень закрытый человек... Несколько раз мы с мужем посещали совместные приемы у психотерапевта, потому что в нашей паре иногда возникало неравномерное развитие".

Татьяна Лазарева с мужем Михаилом Шацем. Фото: Мила СТРИЖ

Татьяна Лазарева с мужем Михаилом Шацем.Фото: Мила СТРИЖ

Лазарева отметила, что от кризисов в семейной жизни никто не застрахован: "На многих чудовищным образом сказалось влияние молчаливых родителей, которым было запрещено говорить и делиться чем-то интимным... Мы все умалчиваем... Даже в семейных отношениях. Мол, наш партнер все должен магическим образом сам понять...".

По ее словам, не нужно терпеть до последнего и молча чего-то ждать, как учили родители. "Нужно не тихонько страдать из-за отсутствия любви, не мириться с этим обстоятельством, а действовать... Это не про то, что мы должны немедленно изменять своим любимым, когда что-то пошло не так".

При этом диалог между партнерами возможен лишь в том случае, когда оба ощущают в этом необходимость. "Когда один хочет говорить, а другой не отвечает - значит, нужно стараться достучаться до него. Если оба хотят что-то изменить, тогда все возможно исправить. А если вы понимаете, что бороться за отношения хочется только вам, - это конец. Но это тоже важно выяснить. Не бояться к этому прийти", - заключила Татьяна Лазарева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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