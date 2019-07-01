2019-07-01T14:17:05+03:00
Телевизор

Работа над ошибками в «Голосе»: Первый канал изменит систему зрительского голосования

Уже начались кастинги на участие в новом сезоне популярного телешоу [видео]
Ксения ПАДЕРИНА
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В Останкино проходит кастинг второго сезона телешоу «Голос 60+». Фото Максима ЛиВ Останкино проходит кастинг второго сезона телешоу «Голос 60+». Фото Максима Ли
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Несмотря ни на что и вопреки всему новый, восьмой сезон телешоу «Голос» на Первом канале все же состоится. Прямо сейчас в «Останкино» проходят кастинги участников.

Всего на сайт канала было прислано несколько тысяч заявок. Из них приемная комиссия отобрала 600 претендентов. По итогам кастингов останется 120 человек. Именно они будут в итоге допущены к «слепым прослушиваниям».

Самый важный вопрос, который сейчас волнует поклонников шоу, будет ли изменен формат программы? Как нам стало известно, основные правила не изменятся.

А вот механизм голосования абсолютно точно пересмотрят. Связано это, конечно же, с недавним скандалом в шоу «Голос. Дети».

- В настоящее время Первый канал проводит обновление системы голосования в «Голосе». Усовершенствованный механизм будет готов до старта новых сезонов шоу, - говорится в официальном сообщении канала.

В чем именно будет заключаться новшество, мы увидим уже в сентябре. Планируется, что, как и год назад, на «разогреве» в обычного «Голоса» будет выходить «Голос 60+». В нем примут участие артисты пенсионного возраста. И вот на них уже «обкатают» новую схему голосования.

Кастинги во второй сезон проекта «Голос 60+» тоже проходят сейчас в «Останкино». На прослушивания пригласили 250 человек, до стадии «слепых прослушиваний» дойдет всего 50 из них. Как сообщает пресс-служба канала, самой пожилой участнице кастинга в этом сезоне — аж 91 год!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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