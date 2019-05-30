«Ради сцены я готова преодолевать трудности»: Дочь Алсу дала первое интервью после финала «Голоса»

О том, что «голосята» Микелла Абрамова и Ержан Максим записали вместе песню «Это любовь» стало известно ещё несколько недель назад. Но дети решили презентовать дуэт на «Детской Новой волне» в Крыму.

Как оказалось, несмотря на все скандалы вокруг проекта «Голос», подружились не только дети, но и их мамы. Они поддерживали Микеллу и Ержана перед выступлением.

Алсу очень трогательно переживала за ребят, то и дело советовала дочери и Ержану, как держаться на сцене.

- Мы с Ержаном хорошо дружим,-говорит Микелла. - И со всеми ребятами с «Голоса» тоже подружились, общаемся. Мы решили сделать дуэт с Ержаном, потому что у нас очень красиво сливаются голоса.

Микелла призналась, что в будущем хочет продолжить певческую карьеру.

- Я пробую разные стили в музыке. Хочу стать артисткой, как и мама, - поделилась с журналистами Микелла Абрамова.

- Дочка все сделает для этого: занимается танцами, вокалом, сценодвижением, -вступила в разговор Алсу. - Это ежедневный, кропотливый труд. Микелла с самого раннего детства показывала способности. Они со старшей сестрой занимаются в музыкальной школе по классу фортепиано. Ну и вокалом Микелла с 5 лет занимается. Нашу семью музыка сопровождает всегда и везде, поэтому дочка не могла это не впитать.

Микелла Абрамова: "Мы решили сделать дуэт с Ержаном, потому что у нас очень красиво сливаются голоса".Фото: Мария РЕМИЗОВА

Микелла рассказала, что из российских певцов она симпатизирует Полине Гагариной и хотела бы спеть с ней дуэтом. И со своей мамой, конечно же.

- Хотя мы много раз пели с Микеллой. С мамой она договорится по блату, - смеётся Алсу.

- Алсу, помогаете Микелле выбирать сценические образы, наряды? - поинтересовалась «КП» у певицы.

- Да. Я как раз этим и занимаюсь. Хотя Микелла сама все выбирает. Если платье ей не нравится, она его не наденет. Сегодня песня медленная, поэтому Микелла выбрала не брюки или джинсы, а красивое платье.

Я всегда дочке перед выходом на сцену говорю: «Не думай про ноты, получи удовольствие. Представь, что ты поешь для своих друзей!»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/712022" frameborder="0"></iframe> Микелла и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской Новой волне» в Крыму.О том, что «голосята» Микелла Абрамова и Ержан Максим записали вместе песню «Это любовь» стало известно ещё несколько недель назадМария РЕМИЗОВА

По словам Микеллы, она готова к трудностям сценической карьеры и выпадам завистников.

- Я готова преодолевать трудности,-говорит дочь певицы. - Я поняла, что если хочу выступать на сцене, то должна быть сильной, делать своё дело и не обращать внимание на разговоры.

- Артисты в первую очередь должны приносить радость людям. Поэтому всем конкурсантам «Детской Новой волны» советую не волноваться, получать удовольствие. Главное не конкурс, а участие, - резюмировала Алсу.

Дуэт Микеллы и Ержана в «Артеке» приняли очень тепло. Их голоса действительно звучали красиво и слажено. А песне трибуны скандировали: «Молодцы!».

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