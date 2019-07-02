2019-07-01T23:29:17+03:00
Общество

Митрополит Тихон (Шевкунов): Господь не любит боязливых

«Комсомолка» вспоминает мудрые мысли из его православного бестселлера «Несвятые святые»
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Митрополит Тихон (Шевкунов).Митрополит Тихон (Шевкунов).Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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2 июля митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону (Шевкунову) исполняется 60 лет. Владыка широко известен в России и далеко за ее пределами не только как архиерей, но и как человек творческий. Выпускник сценарного факультета ВГИКа по окончании вуза ушел трудником в Псково-Печерский монастырь, а много лет спустя вернулся на эту землю уже в качестве главы Псковской митрополии. Он стоял у истоков возрождения Сретенского монастыря, знаменитого на весь мир своим хором, он руководит работой Патриаршего совета по культуре, снимает исторические фильмы, выступает с лекциями, пишет книги. Его бестселлер «Несвятые святые» об удивительных и реальных историях из жизни самого владыки и окружавших его людей сразу обрел народную любовь, выдержал уже около полутора десятков изданий и переведен на множество языков. Вырученные от продажи средства автор вкладывал в строительство грандиозного храма Новомучеников и Исповедников Церкви Русской на крови, что на Лубянке.

«Комсомолка» поздравляет владыку Тихона с юбилеем и желает крепкого здоровья и сил на все! Приводим короткий фрагмент из всеми любимой книги:

«Господь не любит боязливых. В одной из проповедей отец Алипий говорил: «Мне приходилось быть очевидцем, как на войне некоторые, боясь голодной смерти, брали с собой на спину мешки с сухарями, чтобы продлить свою жизнь, а не сражаться с врагом; и эти люди погибали со своими сухарями и не видели многих дней. А те, которые снимали гимнастерки и сражались с врагом, оставались живы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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