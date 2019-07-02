Закрытое небо. Зачем власти Чехии в разгар туристического сезона запретили рейсы из России

СЕГОДНЯ 12:03 2019-07-02T13:22:33+03:00

Чехи аннулировали разрешения на полеты в Прагу для нескольких рейсов российских авиакомпаний. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Назло бабушке отморожу уши! Власти Чехии в разгар туристического сезона запретили рейсы из России 00:00 00:00

Несколько российских компаний сообщили, что чешские авиационные власти аннулировали разрешение на выполнение части рейсов по маршруту Москва – Прага – Москва, запланированных на 2 июля.

В Чехии подтвердили, что ограничение авиасообщения с Россией не связано с политикой. В парламенте республики отметили - речь идет только об экономических вопросах.

Запрет стал ответом Чехии на правила транзита национальных авиаперевозчиков через российскую территорию при полётах в Азию, - заявил в интервью Радио «Комсомольская правда» ведущий научный сотрудник Института транспорта и транспортной политики "Высшей школы экономики" Фёдор Борисов.

Советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин сообщил, что власти Чехии и России второй день ведут переговоры по полетам.