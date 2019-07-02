2019-07-02T11:16:10+03:00
Наука

Полное солнечное затмение 2 июля 2019 года: прямая онлайн-трансляция

Полное солнечное затмение начнется в 22:23 по МСК и продлится 4 минуты 33 секунды [видеотрансляция]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Полное солнечное затмение 2 июля 2019 года: прямая онлайн-трансляцияПолное солнечное затмение 2 июля 2019 года: прямая онлайн-трансляцияФото: REUTERS
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Прямая онлайн-трансляция полного солнечного затмения состоится 2 июля 2019 года. Сайт KP.RU будет транслировать это необычное астрономическое явление. Начало видеотрансляции в

В Московском планетарии пояснили, что полное солнечное затмение начнется в 22:23 по МСК и продлится 4 минуты 33 секунды. Специалисты также отмечают, что особенно хорошо астрономическое явление будет видно в западном полушарии Земли.

В столичном планетарии подчеркнули, что то в текущем году произойдет еще два затмения Солнца: полное - 2 июля и кольцеобразное - 26 декабря. Кроме того, 17 июля земляне смогут увидеть затмение Луны.

Напомним, это астрономическое явление заключается в том, что Луна закрывает собой полностью Солнце от наблюдателя на Земле. К слову, солнечное затмение возможно только в новолуние, когда сторона Луны, обращённая к Земле, не освещена, и сама Луна не видна.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Солнечное затмение 2 июля 2019 года в Москве увидеть не получится. В столице Солнце уже спрячется за горизонтом к началу явления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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