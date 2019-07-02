В центре Москвы археолог нашёл клад стоимостью больше миллиона рублей

Днём 1 июля в столичную полицию обратился мужчина, заявивший, что он обнаружил клад. Это произошло недалеко от станции метро «Сретенский бульвар» - на стройплощадке. Заявитель оказался археологом.

- Он нашёл монеты из металла желтого цвета номиналом 10 рублей, - сообщил «КП» источник. - Год чеканки - 1900. На них изображен император Николай II.

Установить точное количество золотых пока не удалось, потому как они спрессовались между собой.

- Вероятно, хозяин спрятал их в подвале во времена революции или гражданской войны, рассказал «КП» руководитель Департамента культурного наследия Алексей Емельянов. - Этот клад стал одним из самых крупных, найденных в Москве за последние несколько лет. Его стоимость предварительно оценивается порядка миллиона рублей.

Напомним, такие закладки далеко не редкость для исторического центра Москвы. В феврале этого года, напомним, археологи нашли клад из монет Российской Империи конца 19-го - начала 20 века. Они находились в кирпичной стене на улице Долгоруковской. Ранее подобные находки попадались на Софийской набережной, на Таганке, на Варшавском шоссе, на Нижней Радищевской улице и других.