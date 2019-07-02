Переселение по программе реновации в центре Москвы начнётся осенью

В семи округах столицы москвичи справляют сейчас новоселье по программе реновации. В 36 новостроек переселяют жителей из 60 старых домов в Восточном, Западном, Северо-Восточном, Юго-Западном, Южном, Северном и Юго-Восточном округах.

Ещё в одном округе - Центральном - переселение участников реновации стартует в ближайшие месяцы. Об этом сегодня, 2 июля, сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.

- В центре столицы примерно с сентября начнётся переселение жителей Пресни в районе Мукомольного проезда, - сказал Марат Хуснуллин. - Дом уже готов, но нет подъездной инфраструктуры и необходимо завершить благоустройство. Дома в других районах Центрального округа уже начали точечно строить, а также ищем дополнительные "стартовые" площадки.

Часть площадок в разных районах, особенно там, где их недостаточно, город планирует выкупить у РЖД и федерального агентства по ипотечному жилищному страхованию "ДОМ.РФ".

- Из 10 площадок "ДОМ.РФ" четыре уже одобрены правительством Москвы, - сообщил Марат Хуснуллин. - По остальным адресам идут переговоры с федеральными структурами. К примеру, с РЖД уже договорились две площадки купить и ещё рассматриваем 3 адреса.

По его словам, всего в этом году планируется переселить порядка 12 тысяч участников реновации, а в следующем - около 15 тысяч жителей.

- С 2020 года будем ежегодно строить по 1 миллиону квадратных метров жилья только для реновации, - отметил глава столичного Стройкомплекса.

Напомним, в программе сноса пятиэтажек в Москве участвуют 5173 дома. В них живет около 1 миллиона человек. Переселение и снос планируют завершить в 2032 году.