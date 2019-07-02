2019-07-02T15:05:34+03:00
Экономика

Четыре триллиона рублей «закатали» в бетон: Счетная палата насчитала по стране 62 тысячи долгостроев

На них были выделены деньги из федерального и региональных бюджетов
Елена ОДИНЦОВА
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Большая часть российских долгостроев — в ведении региональных властей.Большая часть российских долгостроев — в ведении региональных властей.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Счетная палата пересчитала все бюджетные долгострои по стране. Их набралось более 62,6 тысяч — на общую сумму в 4 трлн руб. Из них стройки на 260 млн руб. - уже откровенный недострой: они либо вообще законсервированы, либо никаких работ там не велось более полугода. По остальным — пока только сорваны сроки.

Ясности ради: речь идет не об обманутых дольщиках. Жилые дома обычно возводятся на коммерческих основах — поэтому в эту статистику не входят. А учитываются в ней те стройки, которые финансируются из бюджета, — больницы, школы, учреждения культуры, какие-то административные здания, дороги, взлетные полосы и т. п. Вполне возможно, что таких долгостроев даже и больше — некоторые регионы просто не предоставили аудиторам Счетной палаты данные.

Счетная палата нашла в стране долгостроев на общую сумму в 4 трлн рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Счетная палата нашла в стране долгостроев на общую сумму в 4 трлн рублей.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Большая часть долгостроев — в ведении региональных властей: 58,5 тысяч на 2,9 трлн руб. В одной только сравнительно небольшой Чечне их — 188. В соседней Ингушетии — 194. Впрочем, и у вполне себе не бедных регионов стройки тоже затягиваются. В Московской области долгостроев насчитывается 1376, из них «плохих» (то есть которые стоят уже более полугода) — свыше 50.

Среди причин называются спад в строительной области, банкротства застройщиков и излишняя бюрократия, из-за которой недострой, пусть и бюджетный, сложно передать другому застройщику.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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