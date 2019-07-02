«Бари Каримович со многим не согласен»: Алибасов прошел проверку на детекторе лжи

2 июля на информационных лентах появилась новость о том, что Бари Алибасов сорвал съемки телешоу «На самом деле» на Первом канале. Оказалось, эти сообщения преувеличены.

- Тут нужно уточнить: изначально съемка программы была запланирована на 28 июня, но Бари Каримович в тот день себя плохо чувствовал. - рассказал kp.ru PR-директор Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин. - В итоге пришлось перенести запись на 1 июля.

Действительно, вчера со второй попытки съемки все-таки состоялись. Проверку на полиграфе (главный вопрос — было ли отравление?) прошел не только сам артист, но и его сын Бари Алибасов-младший, а также Вадим Горжанкин. Кроме того, своим мнением об отравлении продюсера и всеми дальнейшими событиями поделились участники группы «На-На»: Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин, Леонид Семидьянов и Михаил Игонин.

- Съемки длились около 10 часов, - уточнил Вадим Горжанкин. - Разглашать подробности мы не можем, скажу только, что Бари Каримович со многим несогласен. Почему о его состоянии рассказывают доктора, не имеющие отношения к делу, а не лечащие врачи? Чтобы добиться правды, мы пройдем по всем каналам.

Программа «На самом деле» выйдет в эфир 2 или 3 июля.

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