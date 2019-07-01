Сын Бари Алибасова - об истории с отравлением: Отец просто хотел всех развеселить

История с отравлением Бари Алибасова по-прежнему не сходит с экранов и со страниц газет. После того как шоумена заподозрили в том, что никакую жидкость для прочистки труб он не глотал, его пресс-служба предоставила доказательства - выписку из истории болезни и результаты анализов. Они оказались особенно интересными: в крови шоумена обнаружили сильнодействующие препараты феназепам и хлорпротиксен.

- Хлорпротиксен часто применяют как первую помощь при похмельном синдроме, вызванном наркоманией или алкоголизмом, - рассказал «КП» врач «Скорой помощи» Андрей Звонков. - Он уменьшает ломку. Это первая помощь при абстиненции. Во вторую очередь он помогает справиться с психическими перепадам.

Что же, выходит, Алибасов страдает запоями?

«Человек не употребляет три дня, а дальше ломка»

Мы позвонили лечащему врачу Алибасова Марият Мухиной, у которой Бари наблюдался последние несколько лет.

- Марият, Бари уже обвинил вас в том, что это вы напичкали его наркотическими препаратами.

- Это ложь. Я не назначаю медпрепараты, занимаюсь только оздоровительными процедурами. Вероятно, препараты, которые у него обнаружили в крови, ему кололи в Институте Склифосовского. Его забрали из клиники 17 июня, анализы взяты 21 июня. Препараты из крови выводятся в течение недели.

Алибасов - человек яркий. И в одежде, и в своих выдумках.Фото: Борис КУДРЯВОВ

- По-вашему, он пил «Крот» или нет?

- «Крот» пил, но основное его заболевание иное. Феназепам - препарат стандартный, его добавляют в капельницы при медикаментозном сне - за счет чего он там спал неделю. А вот второй препарат четко для лечения похмельного абстинентного синдрома.

- У Бари алкоголизм?

- Я не имею права озвучивать диагноз. Но для понимания вам достаточно посмотреть инструкцию...

- В выписке сказано, что Алибасов не был пьян и от него не пахло спиртным.

- Да, он был трезвым. Алкогольная абстиненция наступает, если человек не пьет три дня. А дальше - ломка. Алкоголь выводится в течение суток, поэтому Бари был трезвый. Но его состояние было таким, что он захотел сильно пить и схватил то, что под руку попалось. Вероятно, это был «Крот», как он говорит, или что-то еще в этом роде.

- У Бари Алибасова такая же ситуация, что была у Евгения Осина (певец умер от алкоголизма. - Ред.), - рассказала «КП» подруга шоумена певица Наталья Штурм. По словам артистки, Марият Мухина помогала Бари выйти из запоя, ставила ему капельницы - об этом Алибасов сам Наталье рассказывал. «Но сама Марият, конечно, как врач, вам об этом не скажет по этическим соображениям», - поясняет Штурм.

- У нас в семье говорили, что настоящая причина попадания Бари в клинику - недуг, который в народе шутливо называют «птица перепел», - подтвердила Ольга Шукшина, дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной (жены Алибасова. - Ред.). - Перепил, вот и все.

«Пили и пить будем»

Звоню сыну продюсера Бари Алибасову-младшему.

- Бари, ходят разговоры, что ваш отец страдает алкогольной зависимостью, она и стала основной причиной попадания в реанимацию...

- У отца четкое есть доказательство, что он попал в Склиф в абсолютно трезвом состоянии. То, что папа может «накинуть» на каких-то мероприятиях, да. Ему сказали, что его печени хана, еще лет 20 назад, потому что он мог выпить всегда очень много. Но он никогда не пил не по работе. Всегда только по делу. Никогда у него не было такой проблемы, что ему нестерпимо хочется. Наоборот, мы с отцом тренировались, как НЕ пить на мероприятиях. Папа меня учил, каким образом опрокинуть рюмку так, чтобы всем показалось, что ты выпил. Или как закусить, чтобы не опьянеть. Отец - человек, который искренне старается не пить при любом удобном случае. Но из-за формата работы, безусловно, приходится.

Самое главное, отец в Склиф приехал трезвый. И привязывать ситуацию с «Кротом» к алкоголю - это попытка дешевого пиара.

- Кстати, о пиаре. Не секрет, что вы привели отца на шоу Малахова «Привет, Андрей!» не бесплатно...

- Отец ни на одном канале никогда не появляется бесплатно, как и я. Если я на лекцию как бизнес-тренер выезжаю и у меня гонорар 450 тысяч рублей в день, то почему я должен на шоу сниматься бесплатно?

Сын шоумена Бари Алибасов-младший говорит, что его отец хотел устроить всем «праздник».Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Значит, к Малахову вы пришли не меньше, чем за ваши 450 тысяч рублей?

- Абсолютно верно. Это мои расценки. А отец в несколько раз круче, чем я.

- Мне сказали, что у Малахова за две программы вы с отцом получили два миллиона рублей...

- Врут! Потому что за такую дешевизну папа свой эксклюзив никогда бы не продал. У меня папа стоит в пять раз дороже, чем я. Так что возьмите мой гонорар, умножьте его в пять раз и еще умножьте на три. Приблизительно получите нужную цифру.

- Грубо говоря, почти 7 миллионов рублей?

- Вот это сумма, близкая к правде. Точную цифру я не могу называть - мы подписывали договор.

«Он мечтал подарить людям праздник»

- В передаче у Малахова Бари Каримович въехал в инвалидном кресле, в виде умственно-отсталого, а потом вдруг встал и нормально пошел. Кто придумал выкатить Алибасова в инвалидном кресле?

- Папа, конечно! Говорит: «Хочу выехать на коляске. Шутить - так до конца. А дайте мне еще чего-нибудь поразбрасывать». Дали ему арбуз. Это его желание делать шоу, дарить радость людям. Отец хотел, чтобы люди смеялись, а не плакали над ним. А вместо этого кто-то решил, что он задел их чувства - обманул.

Он сейчас-то еще не до конца пришел в себя. По три раза мне звонит спросить одно и то же и забывает, что звонил. Но ему уже значительно лучше. Выход на телешоу - это было исключительно отцовское желание, чтобы страна перестала над ним горевать и немножко посмеялась. Он сказал: «Хватит плакать, давайте праздник устроим, со мной все будет хорошо». И при этом на программе он еще был не до конца адекватным, что было для всех очевидно.

В студию телешоу продюсера выкатили на коляске. Фото: «Россия 1»

- Признайтесь, вам же история с отравлением была на руку?

- На самом деле больше негатива от этой волны. Заказов «На-На» после этой шумихи стало меньше (промоутер Сергей Лавров уверяет, что наоборот, см. «Кошелек». - Ред.), потому что все боятся: вдруг с Бари Каримовичем что-то случится? Все ждут, когда он выздоровеет. Но пока ребята катаются. У них много заказов, в основном корпоративы.

- А доход от того, что они катаются, вам идет?

- У меня доли от «На-На» нет. Все учредительские уходят отцу. Треть доходов забирает папа, треть - коллектив, а треть идет на развитие. Так договорились еще в 90-е.

- Где можно посмотреть афишу выступлений?

- Папа это не публикует. Большинство концертов за наличные деньги. Он боится налоговой.

- На «Крот» будете подавать в суд?

- Пока не до судов. Приходишь к отцу и пытаешься его раскачать, чтобы он не нервничал и приводил мозги в порядок. Эта ситуация его расшатала страшно.

Откуда он радостно выпал... Фото: «Россия 1»

КОШЕЛЕК

Группа «На-На» в два раза подняла расценки

- Пиар-кампания в связи с отравлением Бари уже повлияла на количество заказов на «На-На», их стало значительно больше, - рассказал «КП» промоутер Сергей Лавров. - Группа подняла расценки в два раза. Если раньше выступление «На-На» на корпоративе стоило 5 - 7 тысяч долларов (300 - 400 тыс. руб.), то сейчас минимальная стоимость - 10 тыс. евро (700 тыс. руб.). Даже миллион рублей сейчас дают! Желающих много. Опять проснулся интерес, начинается бум на «На-На». Бари Каримович - гений. Уже на осень ведем запись корпоративов. Что бы ни говорили, а пиар свое дело делает.

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