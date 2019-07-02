2019-07-02T18:18:54+03:00
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"Я немного поправился, потому что лечился": Борис Корчевников впервые высказался о своем состоянии

Телеведущий признался, что прошел сложный курс восстановления
Ольга ЛИБГАРДТ
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В последнее время Борис Корчевников заметно поправилсяВ последнее время Борис Корчевников заметно поправилсяФото: скрин с видео
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Борис Корчевников объяснил изменения в своей внешности. В последнее время телеведущий заметно поправился.

"Я за последние несколько месяцев немного поправился, потому что тоже лечился. Все уже позади, я иду на поправку", - признался Борис Корчевников в эфире программы "Судьба человека".

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Телеведущий посетовал, что самым сложным испытанием для него стала не только борьба с заболеванием, но и злые комментарии. "Мне приходилось читать про себя столько недоброго: как я разжирел. Хватало сил относиться к этому с улыбкой", - поделился 36-летний артист. Он также признался, что в период лечения особенно нуждался в поддержке близких и именно благодаря их любви находил в себе силы бороться дальше.

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Александра Яковлева
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Его признание удивило не только зрителей передачи, но и гостью студии 62-летнюю актрису Александру Яковлеву. Звезда фильмов "Чародеи" и "Экипаж" более двух лет борется с раком груди четвертой степени. По словам звезды, ей тоже приходило читать о себе немало негативного в соцсетях:

"Начали распространять информацию, будто мне осталось несколько месяцев. Это такое чудовищное вранье! Мне бы хотелось призвать людей быть честнее и добрее", - подчеркнула Яковлева.

Напомним, 7 августа 2015 года в передаче "Прямой эфир" Борис Корчевников сообщил, что 14 июля 2015 года перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли головного мозга, которая затронула слуховой нерв. Телеведущий заявил, что его состояние здоровья было крайне тяжелым, а тот период своей жизни назвал "состоянием бессилия, немощи чудовищной". "Мне тоже поставили диагноз «опухоль мозга». К счастью, она оказалась доброкачественной, уже сделана операция", - отметил Борис.

ИСТОЧНИК KP.RU

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