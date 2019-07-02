"Метастазы пошли в мозг": Яковлева прошла 20 курсов химиотерапии

Актриса Александра Яковлева два года ведет отчаянную борьбу с раком груди. Когда знаменитость попала в больницу, ей диагностировали четвертую стадию онкологического заболевания. Врачам казалось, что пациентка проиграла схватку за жизнь.

"Метастазы пошли в мозг. Вот тут мне действительно стало страшно, потому что умирать в мои планы не входило... Меня позвал к себе заведующий отделением и сказал все, как есть. Он отметил, что если после 20 курса облучения опухоль не перестанет расти, то жить мне останется совсем немного", - рассказала Александра Яковлева в эфире программы "Судьба человека" на канале Россия-1.

Вскоре врачи сделали ей МРТ. "Я не видела в тот момент более счастливых людей, чем они. Мне сообщили, что опухоль перестала расти", - поведала актриса со слезами на глазах.

Она также поделилась тем, как узнала о раке груди. В какой-то момент у звезды возникли проблемы с координацией. Артистка не могла шевелиться и стала принимать обезболивающие, но ей становилось все хуже и хуже. В итоге хороший друг Александры Яковлевой отвез ее в клинику.

"Я была уверена, что у меня что-то не то с позвоночником. Я попала в отделение реабилитации, где как раз занимались болезнями суставов. Заведующая отделением попросила меня раздеться. Она позвала профессора из онкологического отделения этой же больницы. Та практически сразу же поставила мне диагноз - рак груди", - сообщила звезда фильмов "Чародеи" и "Экипаж".

Также Яковлева вспомнила, что первыми тревогу по поводу болезни забили ее домашние питомцы. "Кот Челс все врем прикладывался к моей груди. Постоянно бил меня лапой. Он потом просто умер на моих глазах... В довершении всех моих бед умерла еще и собака. Я к тому уже времени не могла с ней гулять из-за жутких болей. Я лежала и не вставала", - заявила Александра.

Сейчас знаменитость чувствует себя гораздо лучше. "Хочу сказать всем. Ведите здоровый образ жизни. Обязательно посещайте врачей. Не будьте, как я, у которой даже карточки не было в поликлинике", - посоветовала гостям студии программы Бориса Корчевникова актриса.