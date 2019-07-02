Перед смертью автор хита "Тихий огонек моей души" похудел на 42 кг

Лидер и основатель группы "Високосный год" Илья Калинников умер от сердечного приступа в одной из московских больниц. Автору хитов "Лучшая песня о любви" и "Тихий огонек моей души" из сериала "Дальнобойщики" было 46 лет.

"За последний год он похудел на 42 кг. Но таким я его не застал. Может, и запрограммировал себя на смерть, бывает такое", - сообщил Илья Муртазин. Он был сессионным гитаристом в группе Ильи Калинникова, иногда гастролировал с ними.

Известно, что с юности музыкант жаловался на сердце, хотя при этом всегда очень много курил. А в начале 90-х увлекся астрологией. Ходили слухи, что в начале 90-х исполнитель нагадал себе, что погибнет молодым, пишет "Экспресс газета".

"Високосный год"."Тихий огонек"

Муртазин сообщил, что в последний раз выступал с группой "Високосный год" в июле 2018 года. "Выступали в Казахстане в пяти или шести городах. С тех пор не виделись, лишь переписывались в соцсетях", - сообщил мужчина.

По его словам, Калинников помимо музыки занимался каким-то бизнесом. "К творчеству относился спокойно. Дескать, получилось - классно, не получилось - не страшно. В последнее время играли и новые песни. Но я понял, что они написаны не теперь, а изъяты Ильей из закромов. Его устраивало происходящее. Для него музыка была скорее приятным дополнением к жизни, чем главным делом", - поделился гитарист.

Меж тем, многие поклонники группы "Високосный год" считают пророческими строки Ильи Калинникова из "Лучшей песни о любви": "Какая, в сущности, смешная вышла жизнь. Хотя, что может быть красивее, чем сидеть на облаке, и, свесив ножки вниз, друг друга называть по имени".