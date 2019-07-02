2019-07-02T19:25:53+03:00
Звезды

«Сумасшедшие люди веселятся»: Муж Вайкуле отреагировал на слухи о конфликте с Пугачевой

Андрея Латковского удивил наш звонок
Алина ЧЕРНОВА
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Лайма Вайкуле и ее супруг Андрей Латковский.Лайма Вайкуле и ее супруг Андрей Латковский.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Второй день на просторах Сети творится безумие. Новостные сайты внезапно ополчились на 70-летнюю Аллу Пугачеву, которая уехала в минувшие выходные на отдых в Юрмалу.

«Акул пера» почему-то возмутило, что певица подъехала к вип-вагону (он расположен в хвосте поезда) на своем лимузине. Хотя на протяжении всей карьеры Алла Борисовна спокойно подъезжала к вагону на авто, не заезжая на общий перрон. На Рижском вокзале есть специальные ворота и подъезд для знаменитых персон, которым сложно (в силу узнаваемости) спокойно пройти через весь вокзал. Плюс ко всему Алле Борисовне уже далеко не 16, ей уже физически тяжело с чемоданами тащиться через весь вокзал с маленькими детьми, параллельно отбиваясь от желающих сделать селфи.

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Пугачеву проводили в Юрмалу
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Поэтому непонятно, в чем тут новость. Певица, как всегда, заплатила за вип-вагон и вип-подъезд и спокойно погрузилась с семьей поезд.

А сегодня журналистам не понравилось, что на вокзале в Риге Аллу Пугачеву на встретила Лайма Вайкуле. Они тут же предположили, что у артисток конфликт. Хотя непонятно, почему Лайма должна встречать Аллу Борисовну. Мало ли кто приезжает в Ригу. Пугачева тоже не встречает коллег, которые приезжают с гастролями или с частными визитами в столицу. Но это не значит, что у нее с кем-то конфликт. Плюс ко всему АБ же приехала в Латвию в отпуск, а не для участия в фестивале коллеги.

- Я даже не хочу это комментировать. Никакого конфликта нет. Сумасшедшие люди веселятся, выдумывают на пустом месте. Мы уже не реагируем на эти глупости, - сказал в разговоре с журналистом «КП» супруг Лаймы Вайкуле музыкант и продюсер Андрей Латковский.

К слову, артистки и правда много лет дружат. Во время отпуска в Юрмале Алла Борисовна всегда забегает с детьми в гости к Лайме. Благо дом, который арендует Пугачева находится неподалеку от виллы Вайкуле.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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