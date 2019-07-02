2019-07-02T19:04:24+03:00
Политика

Депутаты из 132 стран осудили политические санкции против коллег

И призвали противодействовать фейкам
Ася ХОВАНСКАЯ
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Участники Международного парламентского форума "Развитие парламентаризма" из 132 государств приняли итоговую декларацию. Фото: пресс-служба ГосдумыУчастники Международного парламентского форума "Развитие парламентаризма" из 132 государств приняли итоговую декларацию. Фото: пресс-служба Госдумы
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На второй день работы участники организованного Госдумой Международного парламентского форума "Развитие парламентаризма" из 132 государств приняли итоговую декларацию. Где, в частности, назвали политические санкции в отношении парламентариев неприемлемыми.

"Осуждаем односторонние методы решения международных споров, применение силы и санкционного давления как дестабилизирующие и противоречащие международному праву, интересам народов и задачам устойчивого развития. Заявляем о неприемлемости любых политических санкций и иных репрессивных мер в отношении парламентариев, включая ограничение прав национальных делегаций на межпарламентских площадках, что идет вразрез с основополагающими демократическими ценностями, принципами международного права и парламентаризма, - говорится, в частности, в документе. - Решительно отвергаем использование межпарламентских институтов и площадок для политических провокаций и экстремистских действий, разжигания межнациональной розни и эскалации политической напряженности".

Депутаты также призвали СМИ и гражданские общества объединить усилия в противодействии фейкам.

Напомним, накануне спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила зарубежным коллегам принять в своих парламентах заявления о запрете санкций в отношении парламентариев и добиваться принятия соответствующей резолюции в ООН.

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В понедельник в Москве открылся II Международный парламентский форум "Развитие парламентаризма", на который Госдума пригласила около 800 депутатов и экспертов из 132 государств, включая спикеров 41 национального парламента (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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