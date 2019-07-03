Когда говорят, что наш человек страшен своей импровизацией, не надо удивляться. Достаточно просто посмотреть видеокадры, которые были опубликованы 2 июня на ВК-паблик "Инцидент.Барнаул". Судя по геотегу, видео сняли где-то в Камчатском крае. Там, где каждый местный житель с пеленок знает, насколько опасен бурый медведь.

Но появилось в мире целое движение молодых людей, которые ради рейтингового селфи готовы лечь хоть под поезд. На видео один из таких отчаянных парней преследует медведя. Видно, как зверь сначала пытается уйти от назойливого общения: поспешно уходит чащу, петляет между деревьями, но человек продолжает идти по следу. В какой-то момент может показаться, что мужчина хочет оседлать мишку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/718068" frameborder="0"></iframe> Житель Камчатки не смог оседлать дикого медведя.

Животное сначала предупреждает рыком, а затем резко разворачивается и внезапно атакует.

Телефон выпадает из руки оператора, слышен шум борьбы и рычание.

- Руку прокусил, кинулся, - растеряно говорит пострадавший.

На кадрах заметно, что на мужчине камуфлированные штаны. Судя по всему, видео принадлежит охотнику, который решил похвалиться перед знакомыми своим близким знакомством с хозяином леса.

Подобные случае в Камчатском крае не редкость. Несколько лет назад бурый медведь задрал пассажира прямо у аэропорта в Петропавловске-Камчатском, после того как попросил таксиста остановить машину, чтобы сходить в лес по нужде.

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