Центр современного искусства включат в Пушкинский музей до конца года

Государственный центр современного искусства (ГЦСИ) до конца года перейдет в ведение Пушкинского музея. Слухи об этом ходили давно и вот наконец-то получили подтверждение. Сейчас ГЦСИ находится в составе РОСИЗО, который занимается разработкой и реализацией выставочных проектов в партнерстве с ведущими музеями мира. И у РОСИЗО хватает своих задач, чтобы нагружать их еще воссозданием и развитием филиалов ГЦСИ, пояснил Мединский. А их немало. Но большая часть находится в помещениях, которые не соответствуют требованиям, предъявляемым к ведению музейно-выставочной и просветительской деятельности, - здания требуют ремонта.

- Нам показалось естественным объединить Центр современного искусства с его имеющейся, но недоразвитой филиальной сетью, с первым музеем современного искусства в мире - Пушкинским, - добавил министр. - Но мы решили не гнать лошадей, не принимать никаких административных решений, а дать возможность музейному сообществу - как со стороны РОСИЗО и ГЦСИ, так и со стороны лидеров музейного сообщества - на эту тему подумать.

За довольно короткий срок в адрес Минкультуры поступили обращения не только от руководителей всех филиалов ГЦСИ, но и от Третьяковской галереи, Эрмитажа, музея «Гараж».

- Такое возникло общественное движение в поддержку, мы не можем его останавливать и считаем это неправильным, - сказал Мединский.

Так что теперь развитием ГЦСИ займется ГМИИ им. Пушкина, хотя его директор Марина Лошак скромно уточнила, что, по сути, это будет общей задачей, а Пушкинский музей выступит просто ее «оператором». Дала она ответ и на извечный вопрос скептиков: зачем это нужно? Важна децентрализация культурных процессов.

- Потому что действительно и Москва, и Питер насыщены такой активной жизнью, что ее достаточно и она еще увеличивается с каждой секундой, - сказала директор ГМИИ.

СПРАВКА «КП»

Государственный центр современного искусства был основан как музейно-выставочная и научно-исследовательская организация в 1992 году. Его деятельность направлена на развитие современного отечественного искусства, его интеграцию в международный контекст, а также на создание устойчивого интереса к актуальному искусству у широкой публики.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о возможности создания музея известных русских коллекционеров Щукиных в Москве. Как сообщает пресс-служба Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам «Прямой линии».

«Минобороны совместно с Минкультуры и при участии представителей экспертного сообщества рассмотреть вопрос о возможности создания музея Щукиных по адресу г. Москва, Большой Знаменский переулок, дом 8, корпус 1», - говорится в перечне поручений.

Доклад по этому вопросу министр обороны Сергей Шойгу и глава Минкультуры Владимир Мединский должны представить главе государства до 1 сентября 2019 года.