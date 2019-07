Тайна предсмертных видений, похоже, раскрыта

Интересно, но неприятно

Доктор Даниэль Кондзейла (Daniel Kondziella) — невролог из Университета Копенгагена (University of Copenhagen) обнародовал результаты масштабного исследования, проведенного вместе с коллегами из Дании, Германии и Норвегии. Доложил их весьма серьезному обществу — участникам недавнего конгресса Европейской академии неврологии (5th European Academy of Neurology Congress), который прошел в Осло.

Исследователи вникали в тайны предсмертных видений или около смертного опыта, как еще называют этот феномен (Near-Death Experience - NDE в английском сокращении). И обнаружили, что с ним так или иначе сталкивались 10 процентов людей — в основном из числа тех, которым грозила либо смерть либо смертельная опасность.

Кондзейла с коллегами собрали свидетельства 1034 человек из 35 стран. Об NDE сообщили 289 опрошенных. Последующий — более углубленный — анализ их «показаний» продемонстрировал: 106 можно доверять полностью.

О мистических особенностях NDE давно известно из рассказов «очевидцев» - пациентов, которые воскресли после клинической смерти. С их бесчисленными историями можно познакомиться на сайте http: //www.nderf.org американского Фонда исследования около смертного опыта (NDERF). Новые свидетельства воскресших стекаются туда со всего мира каждый день десятками.

Как правило «ожившие» сообщают о тоннеле, по которому они неслись, о всей жизни, промелькнувшей перед глазами, о встречах с умершими родственниками, ангелами и другими странными созданиями. Кто-то уверял, что выходил из своего тела и, воспарив, наблюдал за ним со стороны. Чаще всего сверху.

Нынешние исследователи пополнили список странностей. Почти все рассказывали им еще и об искаженном восприятии времени, о мыслях, проносящихся с невиданной прежде скоростью, об обостренных чувствах. Опрошенные в массовом порядке покидали тела — более, чем в половине случаев.

Ученые пытаются понять, правда ли, что душа покидает мертвое тело. Или это только кажется.

Почти три четверти переживших NDE, назвали свои видения и ощущения интересными, но неприятными, остальным они понравились. Более половины — 55 процентов - уверяли: все то сверхъестественное, о чем они рассказывали, происходило на самом деле и несло угрозу их жизни, 45 процентов понимали, что смотрят какое-то кино, не способное навредить.

И еще. Похоже, что предсмертные видения стали посещать людей чаще. Предшественники Кондзейлы сначала сообщали о 4 процентах, сталкивавшихся с феноменом, потом о 6, о 8. Ныне речь идет о 10 процентах.

Почему NDE зачастили, исследователи совсем не разобрались. Но решили, что им все же есть чем гордиться. Голландцы, датчане, норвежцы и немцы полагают, что поняли природу феномена. Они установили: в подавляющем большинстве случаев предсмертные видения были связан с нарушениями фазы так называемого быстрого сна, которую сопровождают быстрые движения глаз – БДГ.

Убедительные галлюцинации

Кондзейла с коллегами подтвердили гипотезу, которую еще в 2006 году выдвинул Кевин Нельсон (Kevin R. Nelson) - нейрофизиолог из Университета Кентукки (University of Kentucky, после того, как провел свои исследования.

- Удивительные истории о путешествиях в "загробный мир" появились отнюдь не в XX веке благодаря успехам реанимации, - объяснял тогда ученый. - Имеются письменные свидетельствам об NDE, которым уже более 2 тысяч лет. Люди не могут врать столь систематически. Значит, должен быть некий биологический механизм, благодаря которому они веками сталкиваются с одини и теми же явлениями.

Нейрофизиолог уверяет: иной раз, например, в результате стресса – физического или даже эмоционального - человек может “не совсем проснуться”. В результате мозг частично начинает бодрствовать, частично остается в фазе "быстрого сна". Подобные вторжения одной фазы в другую и провоцируют сверхъестественные приключения. Вплоть до путешествий на тот свет, которые, как утверждает ученый, не более, чем галлюцинации. Они выглядят настолько убедительно, что бодрствующие участки мозга способны перепутать их с реальными событиями.

Сонный паралич, который сопутствует нарушению фазы "быстрого сна" провоцирует сверхъестественные видения. В том числе и кошмары.

Неразгаданная загадка

Увы, разгадав одну загадку - поняв, что предсмертные переживания это некая разновидность “быстрого сна”, ученые так и не добрались до сути феномена. То есть, до процессов, которые ему предшествуют. И тем самым оставили лазейки для мистики.

В том, что существует "быстрый сон" и соответствующие ему пульсирующие движения глазных яблок (БДГ) стало известно почти 70 лет назад. Явление обнаружили профессор Натаниэль Клейтман и его студент Юджин Азерински в 1953 году. И доказали, что именно оно порождает сновидения. На энцефалограмме "быстрый сон" напоминает бодрствование.

- Очень активны зрительные зоны мозга, мозжечковая миндалина, генерирующая эмоции, гипокамп, отвечающий за долговременную память, - рассказывает Пьер Маке из Льежского университета в Бельгии, который анализировал состояние "быстрого сна" с помощью томографии. - Однако теменная кора, управляющая движениями, и предлобная, отвечающая за рациональное мышление, спокойны.

Во время нормального "быстрого сна" мышцы охвачены полным параличом. Скорее всего, чтобы человек не начал воплощать в жизнь свои сновидения.

“Быстрому сну", как и NDE, сопутствуют аллогичность, иррациональное мышление и искаженное восприятие времени. И до сих пор не ясно, для чего мозгу все это нужно.

- У "быстрого сна" наверняка есть биологическая функция, но найти ее мы не можем, - признавался Мишель Жуве, профессор Лионского университета во Франции, который занимается проблемой более 60 лет. - Не думаю, что найдем и через 50 лет.

Если феномен NDE и “быстрый сон” и в самом деле связаны друг с другом – чему вроде бы найдено подтверждение, то окончательную разгадку придется подождать. Может быть, даже 50 лет.

Впрочем, верующим и прочим мистически настроенные людям никакие дополнительные разгадки не нужны. Для них NDE – это доказательство того, что загробный мир существует, равно как и душа, которая туда улетает.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Под подозрением височно-теменной узел

Стивен Лаурейс (Steven Laureys, a Belgian neurologist), бельгийский невролог из Университета Льежа (Liege University) обследовал рожениц, пилотов, ныряльщиков, альпинистов, которые пережили NDE, не собираясь на тот свет — потеряли на время сознание и впали в непродолжительную кому. В общей сложности в поле зрения ученого попали 400 человек. С некоторыми он экспериментировал. И выяснил, что эти самые NDE можно вызвать, если, к примеру, учащенно дышать особым образом - посредством так называемой гипервентиляции легких. Или быстро изменить положение тела. Скажем, резко встать.

В ходе экспериментов ученый следил за деятельностью мозга - в том числе и тех людей, которые находились в бессознательном состоянии. Обнаружил в результате нечто общее для всех. А а именно повышенную активность в височно-теменном узле - Тemporoparietal junction (TPJ). Вот весь мозг мог «дремать» или вовсе отключаться, а этот узел оставался активным - в той или иной степени, конечно.

Височно-теменной узел вполне может быть источником NDE.

Среди пациенток Лаурейса была женщина, которая впала в кому во время беременности. Придя в итоге в себя, она рассказала, как встречалась, пока была там - высоко в небесах, со своим прежним возлюбленным, который умер несколько лет назад. Они ходили, взявшись за руки, по лучу света.

Несколько пилотов - тоже из числа обследованных - рассказывали, как летали рядом с самолетом, наблюдая за своими телами, сидящими в кабине. Сорвавшиеся, но спасшиеся альпинисты, проваливались тоннель. Ныряльщики, способные на несколько минут задерживать дыхание, видели русалок.

Лайуренс, полагает, что височно-теменной узел и генерирует NDE. Никакой, стало быть, религии - чистая биология.

Кстати, в том, что с этим самым TPJ, возможно и в самом деле, связано наиболее мистическое проявление NDE - феномен выхода из тела убедились и коллеги бельгийца. Более того, им - коллегам - даже удалось воспроизвести столь удивительное состояние сознания в экспериментах. Опять же, подопытными были отнюдь не умирающие.

Первым - пусть даже случайно - добился успеха доктор Олаф Бланке (Olaf Blanke) - швейцарский невролог ( neurologist at the Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne). Он обследовал 43-летнюю женщину, страдающую эпилепсией - зондировал её мозг электродами. Проник в височно-теменной узел. После чего вполне живая пациентка сообщила, что вышла из тела и наблюдает за собой со стороны.

Доктор Дирк Риддер (Dirk De Ridder ) из Университета в Антверпене (University Hospital Antwerp in Belgium), пытаясь избавить 63-летнего мужчину от непрекращающегося звона в ушах, тоже добрался электродом до его височно-теменного узла. Звон не прекратился. Под него мужчина и воспарил над собой. Поднялся не высоко, как он сообщил, примерно на 50 сантиметров.

Выход из тела продолжался 15 секунд. Этого времени хватило медикам, чтобы просканировать мозг пациента и убедиться, что его височно-теменной узел проявлял активность в “полете”.

TPJ расположен на пересечении височной и теменной долей коры больших полушарий. В обычной жизни он обрабатывает зрительные и осязательные сигналы, информацию о положении тела в пространстве, поступающую из внутреннего уха, сигналы от мышц, связок и суставов, которые позволяют оценить в каком положении различные части тела находятся друг относительно друга. Собранные воедино, эти данные и создают ощущение собственного тела, дают понять, где оно начинается и заканчивается. Помимо всего прочего узел участвует процессах сознания и самосознания.

Ученые возбуждали TPJ искусственно - в экспериментах. Но не исключено, что подобное происходит и в критических ситуациях.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Зачем перед смертью вся жизнь проносится перед глазами?

Вся жизнь пронеслась перед глазами, - выражаются по-русски. «Life-review experience» - LRE («опыт перемотки жизни» в дословном переводе) так называют ученые этот феномен из числа тех, о которых известно со слов воскресших — людей, пережившие клиническую смерть. Как правило LRE «идет в комплекте» с другими видениями около смертного опыта.

Вся жизнь может пронестись перед глазами за несколько секунд.

За LRE недавно взялись израильские ученые из клиники Хадасса при Еврейском университете (Hadassah Hebrew University Medical Center). И под руководством Джудит Кац из лаборатории нейропсихиатрии (Judith Katz Neuropsychiatry Lab, Department of Neurology) удостоверились: феномен «перемотки» реально существует...

Читать дальше