Галкин подарил Пугачевой кольцо по цене пяти однушек в Москве

Раньше Алла Пугачева была равнодушна к бриллиантам. В советские годы и вовсе обходилась без особых модных изысков - надела балахон и пошла.

- Я не хочу быть нужной только нескольким избранным людям, которые считают себя стильными, - объясняла свое равнодушие к моде Алла Борисовна. - У меня свой стиль: я королева плебеев! Это, казалось бы, очень обидно, а я этим гордилась и горжусь. Людей у нас всегда считали плебеями, а если разобраться, то именно они, наши люди, и есть короли.

Украшение под диваном

По ювелирным изделиям Пугачева тоже не сохла.

- К драгоценностям несерьезно отношусь, - делилась в интервью «КП» звезда. - Кристина как-то у меня спросила: мол, мама, а где то дорогущее кольцо, что тебе Киркоров подарил? Я говорю, мол, не знаю, куда его дела. Так я его нашла потом на даче, за диваном. Кристине рассказала, она так удивилась: «Мама, ты что! Это же такое дорогое кольцо!» (Смеется.)

Лишь став в 2011 году женой юмориста и телеведущего Максима Галкина, Алла Пугачева начала серьезно относиться к бриллиантам и даже обзавелась приличной коллекцией украшений.

- Будет приданое для моей внучки Клавдии, - объясняет певица.

Поэтому весьма кстати пришелся презент Николая Баскова. На один из дней рождения артист вручил Примадонне машинку для чистки бриллиантов.

«Теперь я дорогая женщина»

В шкатулке Пугачевой теперь немало редких украшений. Помимо жемчуга, который любит дарить любимой Галкин, там полно и вещей с более ценными камнями. Так, на свадьбу Максим вручил жене бриллиантовый гарнитур - кольцо, колье, серьги.

- Теперь я дорогая женщина! - шутила на свадьбе Примадонна.

Эксперты оценили свадебные украшения певицы во внушительную сумму - примерно в миллион долларов.

Есть у Пугачевой и украшения Graff (среди клиентов этого бренда числятся такие знаменитости, как Опра Уинфри и Виктория Бекхэм. - Ред.). Это роскошный ювелирный комплект - золотое колье и кольцо с огромными изумрудами и бриллиантами. Максим приобрел этот набор в ЦУМе к 8 Марта, выложив за колье 10 млн, а за кольцо - 2 млн рублей.

Выгуляла подарок к юбилею

Этой весной Алла Пугачева отметила 70-летие. Певица не делилась с журналистами, какие подарки она получила от мужа в свой праздник. Но недавно Пугачева, похоже, выгуляла презент от 43-летнего супруга. На фото, которое появилось в Инстаграме подруги АБ актрисы Олеси Судзиловской, поклонники певицы заметили на артистке новое украшение - кольцо с крупным бриллиантом, с которым ранее звезда не появлялась.

АБ с Олесей Судзиловской. Фото: instagram.com/olesya_sudzilovskaya

- Но даже при таком размытом фокусе могу с уверенностью сказать, что перед нами кольцо превосходного качества, - рассматривает вместе с «Комсомолкой» обновку Аллы Борисовны дизайнер ювелирных украшений Дина Джафарова. - Подобное украшение не встретишь на прилавках московских ювелирных магазинов. И даже среди брендов такое кольцо - редкий гость. Видно, что украшение создали по индивидуальному заказу. Центральный бриллиант - не меньше 12 карат, но, возможно, и больше. Бросается в глаза и белоснежный цвет камней, что является основным критерием в цене. По самым скромным оценкам, цена такого украшения начинается от 450 тысяч долларов (более 28 млн рублей) и в зависимости от бренда может достигать любых высот. Например, подобное кольцо от Cartier, проданное не так давно, стоило 180 млн рублей.

Видимо, не зря Кристина Орбакайте говорила: «Максим относится к маме как к настоящему сокровищу».

Центральный бриллиант колечка - не менее 12 карат. Фото: instagram.com/olesya_sudzilovskaya

ПОДСЧЕТ

Что можно купить на 28 млн рублей?

- 5 однокомнатных квартир в спальных районах Москвы.

- 70 автомобилей «Лада Гранта».

- 243 дизайнерские сумочки от Шанель.

- 933 путевки в Крым.

- 1435 лет поездок на всем общественном транспорте Москвы по карте «Тройка».

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«На 20 лет моложе»

Косметолог раскрыла секрет хорошей формы певицы

Пугачева не скрывает, что в 90-е годы использовала пластическую хирургию для сохранения молодости. Одна из операций чуть не закончилась трагически: началось заражение крови.

Потом, по слухам, последовали блефаропластика (операция, убирающая морщинки под глазами), моделирование подбородка. Однако затем артистке пришлось отказаться от пластики из-за проблем с сердцем.

- Кожа у меня хорошая, но несколько лет назад мне нужно было кое-что подправить для съемок, - рассказывала в беседе с «Комсомолкой» Алла Борисовна. - Просто немного подкорректировать овал лица. Но мне отказали. Врачи сказали, что из-за моих проблем с сердцем и из-за того, что я курю, они не пойдут на риск. У меня же еще диабет. Так что придется мне стареть красиво, без всяких пластических операций. Я могу так накраситься, что лицо будет выглядеть похудевшим, осунувшимся, и вы решите, что я сделала пластику!

Сегодня в свои 70 Алла Пугачева выглядит лет на 15 - 20 лет моложе паспортного возраста. Как ей это удается, «Комсомолке» объяснила косметолог и дерматолог Марта Орлова.

- Конечно же, есть все признаки удачно проведенных в прошлом хирургических манипуляций и блефаропластики в сочетании с аккуратно проводимыми ныне косметологическими процедурами, - говорит наш эксперт. - Хороший макияж и харизма тоже удачно дополняют образ, плюс правильное питание и спорт. Не думаю, что Пугачева делает пластику. Более того, я уверена, что она прибегает лишь к легкой косметологии - это разрешено.

Алла Борисовна, скорее всего, применяет химические пилинги, которые способствуют отшелушиванию ороговевших участков кожи и ее выравниванию.

Уколы гиалуроновой кислоты и пептидов помогают заполнению морщинок, увлажнению, улучшению тонуса, текстуры и эластичности кожи.

Также я вижу применение микротоков. Воздействие непрерывным током низкой частоты выравнивает кожу и снимает отечность.

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