2019-07-02T18:21:35+03:00
Звезды

Марину Хлебникову будут спасать от алкоголизма

По словам знакомых, певица впала в депрессию после самоубийства любимого мужчины. "Комсомолка" узнала, что сейчас происходит в личной жизни Марины Хлебниковой
Алина ЧЕРНОВА
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Несколько лет назад Марина исчезла со сцены и теперь практически не выступает. Фото: instagram.com/marina_hlebnikova_officialНесколько лет назад Марина исчезла со сцены и теперь практически не выступает. Фото: instagram.com/marina_hlebnikova_official
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Звезда 90-х, исполнительница хитов «Чашка кофею», «Мой генерал», «Косые дожди» Марина Хлебникова пропала с эстрады в начале нулевых. Многие думали, что после рождения дочери Доминики певица решила оставить сцену по желанию своего супруга, бизнесмена Михаила Майданича.

Однако после трагедии, случившейся в прошлом году, выяснилось, что с Майданичем Хлебникова давно в разводе. Оказалось, что, расставшись с мужем, она вернулась к своему прежнему спутнику жизни - концертному директору Антону Логинову. Вскоре Логинова разбил инсульт. На фоне депрессии он наложил на себя руки, оставив Марине записку: «Сожалею, что ты меня не любила так, как я тебя любил». Певица до сих пор не комментирует смерть своего мужчины.

"Комсомолка" узнала, что сейчас происходит в личной жизни Марины Хлебниковой.

Похудела до 41 кило

По мнению певца Шуры, певица в последние годы злоупотребляет спиртным.

- Сейчас я переживаю за здоровье замечательной Хлебниковой. Ребята, я думаю, что надо сбрасываться на лечение. Это очень страшно. Я не понимаю, что с ней. Полдня вчера у меня в голове были мысли за шкирку отвести ее к своему наркологу, - поведал Шура в YouTube-шоу телеведущей Насти Ивлеевой.

Как рассказывает певец, Хлебникова при росте 160 см похудела до 41 кило и выглядит неузнаваемо.

- А ведь ей всего 53 года, - удивляется шоумен Рустам Солнцев, встретившийся с артисткой на шоу Андрея Малахова, куда Марина пришла в качестве гостя. - Она даже в студию приехала навеселе. Но так и не объяснила, что с ней случилось. Не признает, что у нее есть проблема. Не хочется приводить эти дурацкие примеры, но что произошло с певцами из 90-х? Крис Кельми - в могиле. Лечиться не хотел. Женя Осин устраивал сцены, проклинал телеведущую Дану Борисову, которая, собственно, вытащила его на лечение. Где он сейчас, вы знаете (певец умер. - Ред.) А еще в этом списке многие другие, не буду их упоминать. Спаслась только Дана Борисова.

К слову, именно Дана сейчас хлопочет, чтобы Хлебникову забрали на реабилитацию в клинику на тайском острове Самуи, где спасалась от наркомании сама телеведущая.

- Мы готовы помочь Марине. Ждем ее у нас на реабилитации, - сообщил «КП» председатель правления Национального антинаркотического союза Никита Лушников.

«Чувствует себя виноватой»

- После программы Андрея Малахова, куда позвали Хлебникову, раздался звонок от Марины, - рассказывает поэтесса Любовь Воропаева. - Она спросила, что что ей делать? Я сказала: «Посылай этих телевизионщиков куда подальше!» «Мне так плохо! Очень плохо! Но я не могла отказаться от съемок, потому программа была про Барика (Алибасова. - Ред.)», - делилась со мной Хлебникова. Мы много лет не общались, так, переписывались иногда. Я никогда ее не видела пьющей. Знаю, что у нее до сих пор депрессия после смерти ее спутника Антона. Ведь он наложил на себя руки в ее квартире. А какую записку он оставил? Конечно, Марина чувствует себя виноватой, очень переживает.

«Слава ушла, а запросы на миллион»

- В последний раз мы работали с Хлебниковой в 2001 году, - вспоминает промоутер Сергей Лавров. - Тогда ее хиты гремели на всю страну. Она была очень популярна и зарабатывала большие деньги, как на заказниках, так и на кассовых концертах. А потом - бах, и ее забыли. В одночасье. Она перестала быть востребованной, а денег хотела столько же, сколько и раньше.

К примеру, в последний раз запросила 10 тысяч евро за выступление (более 700 тысяч рублей. - Ред.). Запросы были на миллион, а слава ушла. Думаю, в этом есть вина ее покойного директора, который такой неадекватный ценник устанавливал. Заказчики не были готовы платить такие гонорары за забытую звезду, поэтому со временем про Марину вообще перестали спрашивать. Я сейчас отдыхаю на Капри с друзьями, они живут в одном подъезде с Хлебниковой, в столичном жилищном комплексе «Синяя птица». Рассказывают, что в последние годы все чаще стали видят Марину подшофе. Она очень сильно изменилась внешне, осунулась. Видно, что нуждается в помощи.

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Шура заявил, что Марину Хлебникову надо спасать от алкоголизма. О том, что артистке необходима помощь наркологов, шокированный ее внешним видом певец заявил во время интервью Насти Ивлеевой. Меж тем сама исполнительница похудела до 40 килограммов (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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