Шура рассказал об алкоголизме похудевшей до 41 кг Хлебниковой

Шура заявил, что Марину Хлебникову надо спасать от алкоголизма. О том, что артистке необходима помощь наркологов, шокированный ее внешним видом певец заявил во время интервью Насти Ивлеевой. Меж тем сама исполнительница похудела до 40 килограммов.

Шура (Александр Медведев) призвал сбрасываться на лечение Марины Хлебниковой. "Сейчас я переживаю за здоровье замечательной Хлебниковой. Мне вчера прислали фото, где она сидит… Мать моя женщина! Ребята, я думаю, что надо сбрасываться на лечение. Это очень страшно. Я не понимаю, что с ней. Это очень страшное фото. Полдня вчера у меня в голове были мысли за шкирку отвести ее к своему наркологу... Алкашка, я думаю", - поведал в YouTube-шоу Насти Ивлеевой певец.

Он, как никто, знает, что такое зависимость. Шура долгое время злоупотреблял спиртным и принимал наркотики. Позже у него обнаружили рак, тогда многие коллеги от него отвернулись. Шура сказал, что его поддержали только Лолита, Алла Пугачева и Дима Маликов. Он также сообщил, что, когда алкоголь и наркотики погубили Евгения Осина и Криса Кельми, ему было нехорошо от этих вестей.

shuramedvedev Певец Шура

Меж тем саму Марину Хлебникову заявления Шуры привели в полное недоумение. "Это бредятина! Саша Медведев - мой приятель, мы в очень хороших отношениях... Честно сказать, я не имею понятия, почему Саня так сказал… На него не похоже. Для меня это бомба!", - цитирует звезду 90-х teleprogramma.pro.

Артистка рассказала, что что сейчас действительно не в лучшей форме. Она до сих пор не может оправиться от смерти первого мужа Антона Логинова. Мужчины не стало в октябре 2018 года. Несмотря на то, что с музыкантом она была в разводе, он в последние годы жил в ее квартире. Певица выхаживала его после инсульта. Горе настолько подкосило Хлебникову, что за несколько месяцев она похудела до 41 килограмм при росте в 160 сантиметров.

"Пишут, что Хлебникова сделала пластику или что у меня лицо пьющего человека. Никто же не знает, что я похудела на восемь килограммов после того, как Антона не стало. Я переживала и до сих пор не восстановилась. Мне его очень не хватает. Чем мы старше становимся, тем тяжелее переживаем потерю", - заключила звезда.