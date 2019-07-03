2019-07-03T09:39:31+03:00
Звезды

Николай Басков прощается с отцом

Сегодня, 3 июля пройдут похороны Виктора Баскова
Алина ЧЕРНОВА
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Виктор Владимирович умер, не дожив до сентября, до своего 68-летия.Виктор Владимирович умер, не дожив до сентября, до своего 68-летия.
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Трагическое известие о смерти отца настигло Николая Баскова в воскресенье. Полковник запаса Виктор Басков долго болел, но семья верила, что он поправится.

Увы, Виктор Владимирович умер, не дожив до сентября, до своего 68-летия. Сегодня, 3 июля Николай Басков и его мама прощаются с самым близким человеком.

По словам пресс-службы Николая Баскова, похороны пройдут в закрытом режиме.

Соболезнования Николаю и его семье выразил Филипп Киркоров, который не сможет поддержать друга на похоронах, поскольку отдыхает с детьми в Майами.

- Коленька, дорогой! - обратился к Николаю Баскову в Инстаграме Филипп Киркоров.

Сегодня для тебя и для твоей мамы Елены Николаевны самый тяжёлый день в жизни. Вы навсегда прощаетесь с вашим дорогим и любимым человеком, твоим замечательным отцом - Виктором Владимировичем.

fkirkorovfkirkorov
Коленька @nikolaibaskov , дорогой! Сегодня для тебя и для твоей Мамы, Елены Николаевны, самый тяжёлый день в жизни, вы навсегда прощаетесь с вашим дорогим и любимым человеком, твоим замечательным Отцом- ВИКТОРОМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ... Я желаю вам с Мамой только одного, сил , чтобы пережить этот тяжелый день, и оставить на всю жизнь светлую память в душе и сердце о Главном человеке в вашей и особенно в твоей жизни, дорогой Коля , человеке, который подарил тебе жизнь, стране Большого Артиста, твоей Маме- верного и преданного Мужа,а мне, и не только мне -прекрасного Друга. Сил вам с Мамой и терпения сегодня и на долгие годы, вы теперь друг у друга одни на свете, а Твой отец с небес будет тебе аплодировать , и это будут самые высокие и самые громогласные овации, которые ты будешь слышать всегда, а папа твой будет отныне твоим Ангелом-Хранителем Душой с тобой, прости , что сегодня физически не с тобой. Держись, Друг , мои слова соболезнования и утешения Маме.... Твой Друг, Филипп... RIP...
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Я желаю вам с мамой только одного-сил, чтобы пережить этот тяжелый день, и оставить на всю жизнь светлую память в душе и сердце о главном человеке в вашей и особенно в твоей жизни, дорогой Коля, человеке, который подарил тебе жизнь, стране большого артиста, твоей маме - верного и преданного мужа, а мне, и не только мне - прекрасного друга.

Сил вам с мамой и терпения сегодня и на долгие годы. Вы теперь друг у друга одни на свете, а твой отец с небес будет тебе аплодировать. И это будут самые высокие и самые громогласные овации, которые ты будешь слышать всегда, а папа твой будет отныне твоим Ангелом-Хранителем.

Душой с тобой, прости , что сегодня физически не с тобой. Держись, друг, мои слова соболезнования и утешения маме. Твой друг, Филипп...

ИСТОЧНИК KP.RU

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