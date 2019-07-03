2019-07-03T00:57:29+03:00
Общество

Сергей Степашин: Полковник Виктор Басков, отец Коли Баскова, тихо гордился сыном и оставался скромным советским офицером

В среду, 3 июля, экс-глава Счетной палаты простится со своим бывшим подчиненным [аудио]
Александр ГАМОВ@gamov1
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Сергей СтепашинСергей СтепашинФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Отец знаменитого певца Николая Баскова - Виктор Владимирович, скончался 1 июля. Его смерть стала неожиданностью для почитателей артиста. Родители Николая нечасто становились объектом внимания прессы, избегая какого-либо публичного эпатажа. Ради талантливого сына Виктор Басков отказался от собственной карьеры.

Самого певца известие о кончине отца застало в буквальном смысле на сцене: в это время он выступал в Минске, на церемонии закрытия Европейских игр.

В среду, 3 июля, с Виктором Владимировичем простятся его родные, близкие и друзья. Будет на прощании и Сергей Степашин, под началом которого Басков-старший несколько лет проработал в Счетной палате...

- Сергей Вадимович, я видел отца Николая Баскова на концертах, посвященных, в том числе, юбилею Счетной палаты. Там и Коля тоже выступал, и кричал, весь в букетах, прямо со сцены: "А вон в зале - мой папа! Папа, встань, пожалуйста".

- Да, было дело...

- Виктор Владимирович всегда ужасно стеснялся. Несколько раз я с ним общался. У меня было такое ощущение, что он как бы стеснялся славы, которая, отчасти, обрушилась и на него тоже - благодаря сыну. Или я неправ?

- Да нет, Виктор и правда был просто скромный, корректный, интеллигентный советский офицер. Он закончил Академию Генерального штаба, служил в Генштабе в чине полковника на генеральской должности.

Потом принял решение перейти в Счетную палату, которой я руководил. У нас он работал в инспекции, связанной как раз с военной тематикой. Прекрасно работал, несколько лет.

Просто жаль, действительно, что ушел. Из жизни... Достаточно молодой еще человек, мог бы пожить, послужить.

А то, что сын такой замечательный артист, такой известный – ну, что ж, это заслуга отца и мамы, наверное. Гордился. Но - как-то тихо.

Единственное, переживал, что Николай не женился, мечтал, чтобы у сына была хорошая семья.

Николай Басков с родителями Фото: Личный архив

Николай Басков с родителямиФото: Личный архив

- Мы хотели сделать для "Комсомолки" интервью с родителями Николая, поговорить о сыне. Кстати, тогда у Николая как раз был роман с Оксаной Федоровой, и все говорили о скорой их свадьбе. Виктор Владимирович поначалу согласился, мы даже договорились предварительно встретиться в кафе, но потом передумал. Не хотел обсуждать личные темы.

- Вообще - жаль, когда уходит человек, тем более хороший человек, которого ты прекрасно знал.

Сын любит и маму, дай Бог ей здоровья, любил и отца. Прекрасная семья. Но Виктор никогда нигде не подчеркивал, что он отец Николая Баскова. Наверное, если б ты не увидел его на концерте, никогда бы не догадался, что у этого человека такой знаменитый сын.

- А после вашего ухода из Счетной палаты вы с ним общались?

- К сожалению, последний раз, наверное с год назад, может побольше виделись. Он заболел, и Коля мне сказал, что отец в тяжелом состоянии находится.

А когда работали вместе в Счетной палате, конечно, встречались почти каждый день.

Попрощаюсь с ним. Хочу выразить Коле мои соболезнования…

- На панихиду в среду поедете...

- Конечно... Вот - то, что сказал о Викторе сейчас, в интервью "Комсомолке" - скажу и на прощании. И ещё подберу добрые слова... Он этого заслужил.

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О том, что Виктора Владимировича Баскова не стало "КП" подтвердила пресс-служба его сына певца Николая Баскова. "Виктор Владимирович умер в воскресенье после продолжительной болезни", -сказали "Комсомолке" в пресс-службе Николая Баскова (подробности).

Сергей Степашин: «Виктор Владимирович, отец Коли Баскова, несколько лет блестяще работал инспектором Счетной палаты»..Александр ГАМОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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