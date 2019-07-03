2019-07-03T11:03:44+03:00
Происшествия

«Росгосстрах» начал принимать заявления от пострадавших от наводнения в Иркутской области

В зоне подтопления находится более семи тысяч застрахованных в компании объектов недвижимости
Антон КУБЫШКИН
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Общую сумму ущерба, нанесенного стихией, еще предстоит подсчитать. Но уже понятно, что он очень серьезный. Автор фото: Николай ТЕКАЛОВ/John TARKОбщую сумму ущерба, нанесенного стихией, еще предстоит подсчитать. Но уже понятно, что он очень серьезный. Автор фото: Николай ТЕКАЛОВ/John TARK
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Как сообщается в пресс-релизе, компания приступила к урегулированию убытков, вызванных масштабными подтоплениями в Иркутской области. В тех районах, где «большая вода» отступила, специалисты начали осмотр поврежденных строений и оценку ущерба, нанесенного стихией.

«По состоянию на 2 июля 2019 года, от клиентов поступило более 200 телефонных звонков с информацией о повреждении недвижимости и имущества, официально подано 35 заявлений. На пострадавших территориях разворачиваются мобильные пункты приема документов», - говорится в официальном сообщении «Росгосстраха».

В страховой компании ввели упрощенную процедуру урегулирования убытков. Кроме того, сотрудники страховой компании готовы содействовать клиентам в восстановлении уничтоженных водой документов о наличии страхового договора.

- После открытия дорог и схода воды в некоторых районах сформированные нами оперативные бригады приступили к осмотру всех пострадавших объектов и приему заявлений на местах, чтобы максимально быстро произвести выплату страхового возмещения, - рассказала руководитель блока «Урегулирование убытков» «Росгосстраха» Татьяна Федосеева. - Так, в Тулуне уже работают специалисты Иркутского филиала компании, а в Чунский район в среду направятся сотрудники из соседнего Красноярского филиала.

Оперативный штаб создан в Иркутске. Как пояснила директор местного филиала Ирина Зарубина, для информирования будут задействованы страховые агенты. Они будут консультировать клиентов о процедуре урегулирования и разъяснят порядок действий, необходимых для оперативного получения страхового возмещения по договору.

В зоне подтопления, вызванного аномальным подъемом уровня воды в реках после проливных дождей и таянием снегов в горах Восточного Саяна, находится более 7000 застрахованных в компании объектов недвижимости, в том числе более 4500 домов и строений.

КУДА ЗВОНИТЬ

Клиенты компании, чье имущество пострадало от стихии, могут обратиться в единый контакт-центр «Росгосстраха» по телефонам:

0530 (для абонентов всех мобильных операторов - звонок бесплатный)

8-800-200-99-77 (бесплатный звонок по всей России).

ИСТОЧНИК KP.RU

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