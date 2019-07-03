2019-07-03T12:37:09+03:00
В мире

Спасти агента ЦРУ за $20 млн американцы попросили Дерипаску, а потом наложили на него санкции

Подробности истории сам олигарх рассказал вашингтонским журналистам
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Олег Дерипаска.Олег Дерипаска.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Долгое время эта история (готовый сюжет для шпионского триллера) ходила на уровне слухов — а сейчас получила подтверждение из первых уст. Как рассказал заокеанскому порталу The Hill российский миллиардер Олег Дерипаска, в 2009-11 годах по просьбе американских спецслужб он потратил почти $20 миллионов из личных средств, пытаясь вызволить пропавшего в Иране агента ЦРУ Роберта Левинсона.

Об этом «КП» (правда, без фамилий) писала ещё год назад — так что вспомним главное.

В 2007 году господин Левинсон под видом бизнесмена посетил Исламскую Республику. С некоей деликатной миссией (можно предположить, что он собирал информацию о ядерной программе Тегерана). Но агентом он оказался неудачливым, пренебрегал правилами конспирации. Провалил явку и пропал. Вроде бы (данный оборот звучит в этой истории постоянно) был похищен иранскими спецслужбами. Так это или нет, выяснить невозможно, на официальном уровне персы всё отрицают.

Пропавшего агента в любом случае надо было вызволять — и тогдашний шеф ФБР Роберт Мюллер (да-да, это он потом два года расследовал мифический «сговор Трампа с Кремлём») решил подключить к делу господина Дерипаску. У того были бизнес-интересы и в США, и в Иране, роль посредника он мог исполнить успешно.

— (В 2009 году) ко мне подошел (Эндрю) Маккейб, — рассказал журналистам Дерипаска. — Он также сказал, что это было весьма важно для всех (в ФБР). Я, кажется, доверял им.

Чтоб вы понимали уровень людей, общавшихся с Дерипаской, — 9 лет спустя Маккейб одно время будет даже исполняющим обязанности главы ФБР.

Российский олигарх принялся за дело. «Наша спецкоманда была близка к тому, чтобы вытащить Левинсона», — вспоминает он. Подробности операции приводить нельзя — они могут поставить под удар помощников Дерипаски в Иране. Далее, по одной из версий, начались трудности. За освобождение агента-неудачника персы поставили условие: тогдашняя глава госдепа (министерства иностранных дел) США Хиллари Клинтон идёт на уступки. Например, снимает с Тегерана часть международных санкций. Или ещё что — пространство для торга обширное.

Но «бабушка всея демократии» неожиданно заартачилась и идти на компромисс отказалось. «Ну тогда не видать вам Левинсона», — кулуарно ответили персы.

— Не думаю, что он сейчас жив, — заключает Дерипаска, — иначе, возможно, этого парня обменяли бы в 2016 году, когда Обама заключил с Тегераном «ядерную сделку» (отказ от разработки «немирного атома» в обмен на снятие санкций; именно этот договор, считая его неравноправным для США, сейчас пытается отменить Трамп — ред.).

Ответных уступок от ФБР за проделанную работу (и потраченные миллионы), по собственным словам, олигарх не ждал. Но дальнейшие поступки американского государства оказались весьма неожиданными — недавно, на пике «русского дела Трампа», Вашингтон ввёл против ряда состоятельных россиян, включая Дерипаску, секторальные санкции.

Вот и играй после этого с джентльменами в покер по их правилам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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