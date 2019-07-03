2019-07-03T13:20:34+03:00
Общество

Артур Чилингаров о трагедии в Баренцевом море: Жаль, глубина ребят не отпустила. Все подводники горюют

Об этом Герой Советского Союза, Герой России рассказал нашему обозревателю Александру Гамову на сайте kp.ru
Александр ГАМОВ@gamov1
Поделиться:
Артур Чилингаров.Артур Чилингаров.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

- Артур Николаевич, погибли 14 моряков-подводников...

- Это закрытая программа, я комментировать ничего не буду.

- Я о человеческих качествах этих людей. Там были два Героя России, несколько капитанов первого ранга.…

- Я знаком со всеми подводниками - Героями России. Люди замечательные, подводники же. Океан не отпускает с глубины. Я думаю, это - большая потеря для России, для Военно-морского флота.

- В человеческом плане?

- Замечательные люди. Преданные своему делу, преданные Родине.

- Они вам помогали, когда вы сами спускались на дно Северного Ледовитого океана?

- Да, нет, нам другие помогали, мы же гражданские.

- А здесь вы наверняка с ними встречались как с подводниками?

- Мы виделись на мероприятиях, которые проходили в Москве. День подводника. Общались. И их начальство я все знаю. Руководство, которое в Министерстве обороны. Мы вместе ходили, мы знаем, что такое глубина.

- У вас есть возможность по радио "Комсомольская правда" обратиться к однополчанам, к друзьям, к семьям погибших, в частности – этих двух Героев, которых вы наверняка хорошо знали.

- Да нет, я сейчас не буду. Не до этого просто.

- Не будете ничего говорить, а просто вот…

- Да, конечно. Передай, что со мной связывался, что… все подводники горюют. Скорбят. Это передай. У меня ангина, трудно говорить.

- Я все записал, все передам.

- В Минобороны есть специальная структура, которая занимается подводными испытаниями.

- Я хотел, чтобы в человеческом плане вы о погибших сказали – вы это сделали.

- А в человеческом плане – глубина не отпускает. И все, кто… хотя бы раз там побывал - потом это особые дружеские отношения, братские. Все подводники всегда были и остаются… Такими - особыми людьми.

- Спасибо огромное. А вы – выздоравливайте.

- Пиши:.. замечательные люди, храбрые, верные Родине.

- Так и напишем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Погибшие моряки - герои. Они закрыли огонь собой»: Жена экс-офицера АС-12 «Лошарик» рассказала о трагедии

О ЧП на российской подлодке АС-12 родственники погибших моряков узнали еще ранним утром 2 июля. Командование заранее сообщило близким о трагедии. Только после этого появились первые официальные сообщения для общественности. Напомним, что трагедия произошла 1 июля в российских территориальных водах (подробности)

Путин о трагедии в Баренцевом море: Погибли семь капитанов первого ранга, двое — Герои России. Это большая потеря

Президент выслушал доклад Сергея Шойгу о ЧП с глубоководным аппаратом и отправил министра обороны в Североморск лично разобраться в причинах (подробности)

14 подводников погибли, спасая подлодку.Команда самоотверженно ликвидировала очаг возгорания

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Гибель моряков на подлодке АС-12 «Лошарик»»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Первые пациенты вернулись в Архангельскую область из московских клиник
Из Москвы домой, в Ленский район Архангельской области, вернулись первые пациенты, получившие бесплатную медицинскую помощь в столице в рамках реализации программы «Москва – столица здоровья», реализуемой Правительством города Москвы
Новости 24
Папа Римский Франциск скорбит по погибшим в России морякам-подводникам
В Совфеде призвали россиян не посещать Тунис
Минпросвещения направили на дополнительную экспертизу 73 учебника
Большинство россиян довольны качеством услуг ЖКХ
В Австрии окончательно одобрена дата досрочных выборов в парламент
Российские военные взяли под колпак вошедшие в Черное море корабли НАТО
Роухани: Иран превысил запасы обогащенного урана
Постпред РФ при ЕС рассказал, когда отменят санкции против России
Прокуратура Казахстана назвала возможную причину взрыва боеприпасов на складе
Посольство США выразило соболезнованиям близким погибших моряков-подводников
В Гидрометцентре рассказали, как глобальное потепление изменило погоду
Мбаппе официально остается в «ПСЖ» еще на сезон
Житель Подмосковья избил мать и поджег дом
В Москве объявили “желтый” уровень опасности из-за грозы
Шойгу прибыл в Североморск по поручению Путина
Польские археологи нашли на севере Египта десятки странных мумий
Россия отправила спасательный буксир в Персидский залив
В Липецке 49 семей переселили из аварийного жилья в новые квартиры
Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Республики Беларусь
Неизвестный устроил стрельбу в международном аэропорту Пакистана, погибли двое
В Индии из-за сильных дождей прорвало плотину, 6 человек погибли
Премьер Нидерландов сообщил, что обсуждал с Путиным крушение MH17
Медики рассказали, от чего чаще всего умирают женщины в России
В сети появилось видео солнечного затмения