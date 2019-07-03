Артур Чилингаров о трагедии в Баренцевом море: Жаль, глубина ребят не отпустила. Все подводники горюют
- Артур Николаевич, погибли 14 моряков-подводников...
- Это закрытая программа, я комментировать ничего не буду.
- Я о человеческих качествах этих людей. Там были два Героя России, несколько капитанов первого ранга.…
- Я знаком со всеми подводниками - Героями России. Люди замечательные, подводники же. Океан не отпускает с глубины. Я думаю, это - большая потеря для России, для Военно-морского флота.
- В человеческом плане?
- Замечательные люди. Преданные своему делу, преданные Родине.
- Они вам помогали, когда вы сами спускались на дно Северного Ледовитого океана?
- Да, нет, нам другие помогали, мы же гражданские.
- А здесь вы наверняка с ними встречались как с подводниками?
- Мы виделись на мероприятиях, которые проходили в Москве. День подводника. Общались. И их начальство я все знаю. Руководство, которое в Министерстве обороны. Мы вместе ходили, мы знаем, что такое глубина.
- У вас есть возможность по радио "Комсомольская правда" обратиться к однополчанам, к друзьям, к семьям погибших, в частности – этих двух Героев, которых вы наверняка хорошо знали.
- Да нет, я сейчас не буду. Не до этого просто.
- Не будете ничего говорить, а просто вот…
- Да, конечно. Передай, что со мной связывался, что… все подводники горюют. Скорбят. Это передай. У меня ангина, трудно говорить.
- Я все записал, все передам.
- В Минобороны есть специальная структура, которая занимается подводными испытаниями.
- Я хотел, чтобы в человеческом плане вы о погибших сказали – вы это сделали.
- А в человеческом плане – глубина не отпускает. И все, кто… хотя бы раз там побывал - потом это особые дружеские отношения, братские. Все подводники всегда были и остаются… Такими - особыми людьми.
- Спасибо огромное. А вы – выздоравливайте.
- Пиши:.. замечательные люди, храбрые, верные Родине.
- Так и напишем.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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