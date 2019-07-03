Артур Чилингаров о трагедии в Баренцевом море: Жаль, глубина ребят не отпустила. Все подводники горюют

- Артур Николаевич, погибли 14 моряков-подводников...

- Это закрытая программа, я комментировать ничего не буду.

- Я о человеческих качествах этих людей. Там были два Героя России, несколько капитанов первого ранга.…

- Я знаком со всеми подводниками - Героями России. Люди замечательные, подводники же. Океан не отпускает с глубины. Я думаю, это - большая потеря для России, для Военно-морского флота.

- В человеческом плане?

- Замечательные люди. Преданные своему делу, преданные Родине.

- Они вам помогали, когда вы сами спускались на дно Северного Ледовитого океана?

- Да, нет, нам другие помогали, мы же гражданские.

- А здесь вы наверняка с ними встречались как с подводниками?

- Мы виделись на мероприятиях, которые проходили в Москве. День подводника. Общались. И их начальство я все знаю. Руководство, которое в Министерстве обороны. Мы вместе ходили, мы знаем, что такое глубина.

- У вас есть возможность по радио "Комсомольская правда" обратиться к однополчанам, к друзьям, к семьям погибших, в частности – этих двух Героев, которых вы наверняка хорошо знали.

- Да нет, я сейчас не буду. Не до этого просто.

- Не будете ничего говорить, а просто вот…

- Да, конечно. Передай, что со мной связывался, что… все подводники горюют. Скорбят. Это передай. У меня ангина, трудно говорить.

- Я все записал, все передам.

- В Минобороны есть специальная структура, которая занимается подводными испытаниями.

- Я хотел, чтобы в человеческом плане вы о погибших сказали – вы это сделали.

- А в человеческом плане – глубина не отпускает. И все, кто… хотя бы раз там побывал - потом это особые дружеские отношения, братские. Все подводники всегда были и остаются… Такими - особыми людьми.

- Спасибо огромное. А вы – выздоравливайте.

- Пиши:.. замечательные люди, храбрые, верные Родине.

- Так и напишем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Погибшие моряки - герои. Они закрыли огонь собой»: Жена экс-офицера АС-12 «Лошарик» рассказала о трагедии

О ЧП на российской подлодке АС-12 родственники погибших моряков узнали еще ранним утром 2 июля. Командование заранее сообщило близким о трагедии. Только после этого появились первые официальные сообщения для общественности. Напомним, что трагедия произошла 1 июля в российских территориальных водах (подробности)

Путин о трагедии в Баренцевом море: Погибли семь капитанов первого ранга, двое — Герои России. Это большая потеря

Президент выслушал доклад Сергея Шойгу о ЧП с глубоководным аппаратом и отправил министра обороны в Североморск лично разобраться в причинах (подробности)