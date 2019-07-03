Сергей Шойгу: Из горящего отсека подводники первым спасли гражданского

- Произошла большая трагедия. Погибли наши товарищи, сослуживцы, - заявил Сергей Шойгу на совещании с членами комиссии по установлению причин пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате. - При проведении плановых исследований в российских территориальных водах Баренцева моря возник пожар. Погибли 14 членов экипажа, остальных удалось спасти.

При этом, по словам главы оборонного ведомства, офицеры проявили настоящий героизм, в первую очередь спасая не свои жизни, а жизнь гражданского и сам корабль.

- В критической ситуации моряки-подводники действовали геройски, - подчеркнул министр обороны. - Из отсека, охваченного огнем, в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля. Ценой своих жизней выполнили трудную задачу — ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат.

По словам Сергея Шойгу, находившиеся на борту глубоководного аппарата подводники были высококлассными военными специалистами, которые проводили важные исследования по изучению гидросферы. Минобороны окажет всю необходимую помощь семьям погибших.

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