Москвич взял машину в каршеринге на имя друга и насобирал 71 штраф

Курьезный случай произошел несколько дней назад в Москве. Мужчина взял у друга телефон, на который арендовал машину в одном из каршеринговых сервисов. На этом авто 26-летний Эдуард и отправился колесить по столице. Заезд вышел слишком веселым, ведь по итогу незадачливый водитель нарушил правила дорожного движения целых 71 раз.

- В полицию обратился 32-летний житель столицы Владимир Г. с заявлением о том, что его друг Эдуард арендовал автомобиль в каршеринге с помощью его телефона, после чего пустился во все тяжкие и насобирал 71 штраф за время аренды, - рассказал КП источник в правоохранительных органах

Поскольку лихач управлял автомобилем заказанным на имя своего друга, то и разбираться со штрафами, по правилам организации, придется другу.

Кстати, с недавнего времени московские инспекторы при проверке водителей каршеринговых авто просят показать аккаунт в приложении, чтобы подтвердить личность арендатора.

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