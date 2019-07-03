Трагедия за семью печатями: Как хранит тайну о пожаре на подлодке секретный город-гарнизон Североморск
ПРОСКОЧИТЬ НЕ ВЫЙДЕТ
Североморск – закрытый гарнизон. Очень закрытый! Попасть туда даже людям с Мурманской пропиской (хотя от областного центра до гарнизона — всего 25 км.) маловероятно. И если раньше можно было как-то правдами и не правдами, то сейчас - категорическое «нет».
- Даже в багажниках туда ездили те, кому очень надо было попасть. Но все-все в последние годы прикрыли, – говорит источник «КП» среди местных военных. – Ужесточили пропускной режим после того, как в 2015-м в Североморске выловили двоих украинцев – все! Причем никакой опасности они вроде бы не несли, а просто прятались там от призыва на войну в Донбассе. Но сам факт и плюс обстановка в мире... Очень жестко стали контролировать въезды и выезды к ЗАТО (закрытый атономный териториальный округ). Там же атомные подлодки, корабли! Все супер-строго.
- Я всю жизнь в Мурманске живу с самого рождения и в Североморске ни разу не была, - рассказала местная жительница Анна Дробышенко. – И вам не советую туда даже пытаться проникнуть. Не реально. Раньше можно было еще купить пропуск, но сейчас все строго. В интернете на местных пабликах люди ищут любую возможность – у кого-то же там родня, или жених на флоте (неофициальной жене проход тоже строго заказан). По правилам человек с пропиской в Североморске имеет права пригласить друзей не из числа ближайших родственников только на день рождения или свадьбу. А тем, кому очень надо, ищут именников и просят вписать в список гостей. Иногда находят.
Раз в год на день ВМФ в Североморск устраиваются экскурсии. Списки желающих увидеть это зрелище проходят тщательную проверку не только военных но и спецслужб.
ЧП на подводной лодке АС-31.Фото: Наиль ВАЛИУЛИН
ВСЕ ОФИЦЕРЫ ДЕЙСТВУЮЩИЕ, НЕ ИЗ ЗАПАСА. ЭЛИТА!
- Все ждут министра, - рассказал мне вчера с самого утра сотрудник Мурманского аэропорта. – Не известно куда его борт приземлится – к нам сюда или сразу в Североморск, там есть свой военный аэродром. Но мы на всякий случай приготовились.
Шойгу прибыл в Североморск.
Помимо военных начальников в аэропорту Мурманска ждали и родственников погибших офицеров. Они прибывали сюда в основном из Петербурга – весь экипаж подлодки из военной части, что в Петергофе. Здесь в Мурманской области только база подлодок и казармы для моряков-срочников. Старшие офицеры живут и работают в Петергофе. Первые двое суток не были известны имена погибших. А только лишь сухая информация – экипаж 25 человек, погибших 14. И все – элита – 7 капитанов 1-го ранга, два героя России. Лишь позже стали просачиваться первые имена погибших...
В мурманском храме Спаса на Водах в среду прошла траурная лития по 14 морякам. Церковнослужители озвучили имена поминаемых – Дионисий (мирское имя Денис), Константин, Сергий (Сергей), Константин, Виктор, Дмитрий, Владимир, Андрей, Александр, Владимир, Михаил, Александр, Николай, снова Дионисий (Денис)...
- Все задаются вопросом, что за научная экспедиция такая была, что на одной подлодке оказалось сразу столько офицеров высшего звена? – продолжает источник «КП» среди военных. – Явно что-то супер-важное, и соответственно очень секретное. Никто ничего не знает, из штаба ни здесь ни в Петергофе пока еще никто даже не вышел. Могу сказать лишь то, что все офицеры были действующие, не из запаса.
По неподтвержденным данным, пятеро из девяти выживших находятся в военном госпитале в Североморске. Трое из них в тяжелом состоянии – надышались угарным газом, так же есть контуженные (либо от взрыва на борту, либо от слишком резкого подъема аварийной подлодки — в этом случае экипаж мог получить баротравмы от перепада давления).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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