Спас гражданского, но сам погиб: В Минобороны рассказали о подвиге капитана 2 ранга Дмитрия Соловьева

«Спасение гражданского специалиста, находившегося в научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ РФ стало возможным благодаря самоотверженным и грамотным действиям капитана 2 ранга Дмитрия Соловьева, осуществившего его вывод из аварийного отсека, - говорится в сообщении оборонного ведомства. - Сразу после вывода гражданского специалиста из отсека Дмитрий Соловьев задраил люк для нераспространения огня по всему глубоководному аппарату. Затем офицер продолжил бороться за живучесть корабля в аварийном отсеке вместе с другими членами экипажа».

Все оставшиеся тушить пожар в аккумуляторном отсеке погибли.

Дмитрий Соловьев - родом из Брянской области. Окончил военно-морской политехнический университет в Пушкине. Служил на Камчатке, затем ушел в акванавты. Дома у Дмитрия остались сын и дочка. И супруга, беременная третьим ребенком.

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Одним из погибших офицеров на подлодке АС-12 "Лошарик" оказался 37-летний капитан второго ранга Дмитрий Соловьев - моряк из Брянской области, окончивший военно-морской политехнический институт в Пушкине. Дмитрий Соловьев стал одним из тех, кто во время ЧП на глубоководном аппарате пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти коллег. Его героический поступок сейчас обсуждают все однокурсники (подробности)

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