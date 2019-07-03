Свободное время нам не по карману

Длинные отпуска и много выходных – это удел богатых стран. Так же, как и высокие зарплаты и пенсии.

В плане пенсий и зарплат у нас все по рангу. То есть мы такая себе Албания или Колумбия. Но вот по количеству выходных дней и продолжительности отпусков российские граждане живут как будто в Финляндия или Франция.

Житейской логики в этом нет никакой. Два месяца в году (включая все выходные и 28-дневный отпуск) россиянин совершенно законно не работает. На самом деле, еще дольше, потому что условно рабочие дни между майскими, короткие предпраздничные дни и всякие переносы так же уменьшают реальное количество рабочих часов примерно в два раза.

Работодатели оплачивают это пустое время, естественно закладывая его стоимость в цену товаров и услуг.

Догнать и перегнать Америку у нас точно не получится пока мы не начнем работать как американцы. Но совершенно не факт, что мы и захотим ее догонять. Потому что, выходных дней в США всего 10 в году, вместо 17 – у нас. Обязательного оплачиваемого отпуска в США нет вообще. Его нужно обговаривать с работодателем при заключении контракта и он рассматривается как дополнительная опция в общем социальном пакете, который тебе предлагают.

Однако в России от огромного количества выходных дней страдает не только бизнес. Такое количество выходных дней не нужно и абсолютному большинству работоспособного населения страны.

Страна мается, не понимая куда убить такую кучу свободного времени.

При средней зарплате в 30 тысяч рублей свободное время превращается в непозволительную роскошь, которую могут себе позволить очень немногие.

Людей, не обремененных заботами о хлебе насущном, для которых лишняя свободная неделя – это возможность сгонять в Альпы покататься на горных лыжах, ничтожно мало даже в больших городах.

А для всех остальных в каждые длинные выходные возникает проблема - чем заполнить этот непрошеный отпуск. И главное – где взять на него деньги.

Кстати, идея устраивать кинопремьеры в начале января родилась именно по этой причине.

Протрезвев 1 января люди начинают мучительно думать – чем заняться. Ходить по гостям? Для этого есть еще почти две недели, да и не хочется все время пить.

Тогда что? На дачу не выбраться. Дорога завалена снегом. Гулять – холодно. На Таиланд и Египет - нужны деньги. Русская зима – совершенно не располагает к активному образу жизни.

Самое просто и не слишком дорогое развлечение – поход всей семьей в кино.

Советская власть разумно полагала, что двух выходных для встречи Нового года вполне достаточно. 31 декабря был укороченный на час рабочий день, а 3-го уже выходили на работу.

Обратите внимание на стремительный ритм событий в «Иронии судьбы». Окажись герой Мягкова в Питере в наши дни, вся эта история затянулась бы до 13 января. Женя с Надей бесконечно бы маялись, сомневались, в конце концов уехали по горящей путевке в Египет, там разругались и все кончилось бы ничем. В советских же реалиях у них было всего пара дней на принятие решения, потому что, дальше нужно было выходить на работу.

Уже 4-5 января миллионы россиян не знают, чем заполнить пустое время. В гостях уже были, оливье доели, деньги кончились…

Примерно такая же ситуация повторяется на майские праздники. Погода почти летняя, но не настолько, чтобы можно было уехать к воде. Купаться холодно даже в Воронеже, не говоря уже об Архангельске или Кемерово. Раньше спасала майская посадка картошки на 6 сотках, сегодня такой заботы нет. Приходится обходиться шашлыками. Не слишком разнообразно и тоже совсем не бесплатно.

Сетовать на низкую культуру населения просто смешно. Культура стала большинству людей банально не по карману.

Даже поход в кино на семью из четырех человек будет стоить минимум 2000 рублей. Не каждую неделю можно себе позволить.

Театр. Хороший спектакль на двоих от 4000 рублей. «Большой театр» не рассматриваем. Там билеты – от 15 000 рублей.

Даже в цирк всей семьей давно уже никто не ходит. Потому что - дорого. Средняя стоимость билета в московский цирк – 1200 рублей. Итого - 5000 на билеты и минимум 1000 на мороженое, сувениры и игрушки.

Пресловутые московские парки лишь условно могут считаться бесплатным развлечением. Хот-доги по 400 рублей и мороженое по 100. Прокат велосипедов за 300 и речной трамвайчик за 400.

Любой выход семьи в город наносит сокрушительный удар по бюджету. С бутербродами и термосом с чаем нынче отдыхать невозможно. Ты просто будешь чувствовать себя нищим, который оказался не в своей кампании.

Но даже если семья остается дома — это все равно дополнительные расходы в бюджете.

Это – полный обед и ужин на всех членов семьи с первым, вторым и десертом. Это – пиво и вино взрослым, 2 литра газировки и чипсы – детям.

В будни хозяйка ограничивается только ужином. Днем все обедают на работе или в школе.

Простому человеку из доступных развлечений остается только телевизор и водка.

Даже спасительная бесплатная «дача» давно перестала быть бесплатной. Дорога съедает по 500 рублей в один конец и неважно чем добираться – на машине или электричкой.

Дачный дом, который советскому человеку не стоил вообще ничего, сегодня жрет коммуналку так же как квартира. Электричество, газ и любой мелкий ремонт, сделанный таджиками по европейским ценам быстро превращает домик на крошечном участке за 100 километрах от города в предмет роскоши.

Леса, поля и реки давно застроены, поэтому не очень понятно, чем там можно заниматься если у тебя нет склонности к садоводству (что тоже не бесплатно)?

Вместо того, чтобы повышать пенсионный возраст правительство могло бы просто отменить половину праздничных выходных дней, а еще лучше – сделать рабочим днем субботу.

И народу было бы облегчение и бюджету – дополнительные деньги.

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