Эксперт пояснила слова Голиковой о том, что мы «катастрофически теряем население»

За четыре месяца естественная убыль населения — то есть превышение числа умерших над числом родившихся - у нас составила 149 тысяч человек.

- Мы катастрофически теряем население страны, - прокомментировала эту цифру вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с членами научно-образовательного медицинского кластера "Западный". - У нас падает рождаемость и не такими, как нам хотелось бы, темпами снижается смертность.

Вице-премьер также отметила, что многие регионы сознательно снижали показатели смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний — чтобы показать «лучшую статистику». Но в какой-то момент истина стала вылезать наружу, потому что из-за таких манипуляций, по словам вице-премьера, критически стали расти «группы заболеваний, от которых не умирают» и «прочих заболеваний».

О каких таких ужасах да еще и приписках в статистике смертности говорит Татьяна Голикова?

- Про то, что нас ждет естественная убыль населения, говорили давно. Никакого секрета тут нет. Это просматривается на всех прогнозах — причем, как минимум до 2035 года. Из-за изменения возрастной структуры населения — оно у нас стареет — число умерших неизбежно перекрывает число родившихся, - прокомментировала «КП» ситуацию Наталья Чистякова, старший научный сотрудник Института проблем региональной экономики РАН. - Сейчас в рамках правительственных демографических программ стали уделять внимание росту продолжительности жизни. И это очень хорошо. Но борьба со смертностью — очень тяжелая работа, которая не может быть реализована в один-два года. У нас эта проблема в очень запущенном состоянии еще с 70-х годов, на ее решение нужны десятилетия. Мы же хотим «догнать и перегнать». И с этим связаны те ослиные уши, которые сейчас вылезли в региональной статистике и о которых говорит вице-премьер. О чем идет речь? В систему показателей успешности выполнения регионами майских указов были включены и цифры смертей по определенным причинам. По тем, что считаются основными причинами высокой смертности у нас в стране: сердечно-сосудистые заболевания, онкология и т. п. Специалисты еще в начале года говорили, что есть признаки подтасовки статистики, поскольку регионы стараются выглядеть более презентабельно. Не хочу сказать, что это нормально, но это неизбежная вещь, когда такие показатели как уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии нашей бюрократической машиной превращаются в такие же плановые показатели, как выплавка чугуна и стали.

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