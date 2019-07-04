2019-07-03T20:23:09+03:00
Происшествия

Минобороны опубликовало полный список погибших на АС-31 в Баренцевом море

В списке погибших на АС-31 в Баренцевом море - 14 офицеров
Александр ДЖУМАЕВ
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Министерство обороны России опубликовало имена 14 погибших в результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ России офицеровМинистерство обороны России опубликовало имена 14 погибших в результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ России офицеровФото: REUTERS
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Министерство обороны России опубликовало полный список погибших на АС-31 в Баренцевом море.

Жертвами трагедии на глубоководном аппарате стали семь капитанов первого ранга, двое из которых ранее были удостоены звания Героев России, три капитана второго ранга, два капитана третьего ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы. Один из погибших - капитан второго ранга Дмитрий Соловьев - спас гражданского специалиста, находившегося на судне, после чего продолжил борьбу за живучесть корабля.

Пожар на глубоководном аппарате ВМФ России произошел в понедельник, 1 июля. Нескольким военнослужащим, находившимся на борту судна, удалось спастись; в настоящий момент они находятся в госпитале. Министр обороны России Сергей Шойгу, в свою очередь, отдал распоряжение специалистам восстановить аппарат, на котором произошла трагедия.

Имена 14 погибших в результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ:

1. Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга ДОЛОНСКИЙ Денис Владимирович; награжден: орден «Мужества», орден «За военные заслуги», орден «За морские заслуги», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени».

2. Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга ФИЛИН Николай Иванович; награжден: кавалер трех орденов «Мужества», орден «За военные заслуги».

3. Капитан 1 ранга АБАНКИН Владимир Леонидович; награжден: Орден «Мужества», медаль «За заслуги перед отечеством 1 степени», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени», медаль «Ушакова».

4. Капитан 1 ранга ВОСК​РЕСЕНСКИЙ Андрей Владимирович; награжден: кавалер трех орденов «Мужества», орден «За военные заслуги», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени».

5. Капитан 1 ранга ИВАНОВ Константин Анатольевич; награжден: орден «Мужества», орден «За военные заслуги», медаль «За заслуги перед отечеством 1 степени», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени», медаль «Ушакова».

6. Капитан 1 ранга ОПАРИН Денис Александрович; награжден: орден «Мужества», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени», медаль «Ушакова».

7. Капитан 1 ранга СОМОВ Константин Юрьевич; награжден: кавалер трех орденов «Мужества», медаль «За заслуги перед отечеством 1 степени», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени».

8. Капитан 2 ранга АВДОНИН Александр Валерьевич; награжден: орден «Мужества», орден «За военные заслуги», медаль «Ушакова».

9. Капитан 2 ранга ДАНИЛЬЧЕНКО Сергей Петрович; награжден: орден «Мужества», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени».

10. Капитан 2 ранга СОЛОВЬЕВ Дмитрий Александрович; награжден: медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени», медаль «За отвагу», медаль «Ушакова».

11. Подполковник м/с ВАСИЛЬЕВ Александр Сергеевич; награжден: медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени», медаль «Суворова».

12. Капитан 3 ранга КУЗЬМИН Виктор Сергеевич; награжден: медаль «Ушакова».

13. Капитан 3 ранга СУХИНИЧЕВ Владимир Геннадьевич; награжден: медаль «За отвагу».

14. Капитан-лейтенант ДУБКОВ Михаил Игоревич; награжден ведомственными медалями Министерства обороны Российской Федерации.

14 подводников погибли, спасая подлодку.Команда самоотверженно ликвидировала очаг возгорания

ИСТОЧНИК KP.RU

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