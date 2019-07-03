2019-07-03T18:28:13+03:00
Политика

Шойгу поручил специалистам восстановить глубоководный аппарат, на котором произошел пожар

Соответствующее распоряжение министр обороны отдал в Североморске
Александр ДЖУМАЕВ
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Министр обороны России Сергей ШойгуМинистр обороны России Сергей ШойгуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министр обороны России Сергей Шойгу поручил специалистам в кратчайшие сроки восстановить и вернуть в строй глубоководный аппарат, на котором ранее произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Сообщается, что министр обороны отдал соответствующее распоряжение в ходе совещания с представителями предприятия-разработчика научно-исследовательского глубоководного аппарата. "Находясь непосредственно на объекте, Сергей Шойгу поставил задачу командованию флота совместно с представителями промышленности в кратчайшие сроки выработать и реализовать меры по скорейшему восстановлению и возвращению в строй глубоководного аппарата", - сообщили в ведомстве.

Катастрофа глубоководного аппарата ВМФ России произошла 1 июля в российских территориальных водах. В результате трагедии погибли 14 офицеров российского военного флота.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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