2019-07-04T08:55:06+03:00
Экономика

Ягоды, грибы и орехи — под контроль: Минсельхоз хочет отрегулировать сбор даров леса

Под регулирование могут попасть также березовый сок и дикие лекарственные травы
Елена ОДИНЦОВА
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Главный вопрос, который в подобных случаях возникает, как определить, собирают люди в лесу что-то чисто для себя и своего удовольствия - или на продажуГлавный вопрос, который в подобных случаях возникает, как определить, собирают люди в лесу что-то чисто для себя и своего удовольствия - или на продажуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Граждане, собирающие в лесах ягоды-грибы, никак не дают покоя нашим чиновникам. Подготовлены очередные предложения процесс наконец отрегулировать и взять под контроль. Как и сбор дикорастущих орехов, березового сока, лекарственных растений, а также их переработку и оборот.

Как следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале проектов нормативных актов, полномочиями по регулированию сбора и переработки даров леса предлагается наделить Минсельхоз. В довесок к регулированию пищевой и перерабатывающей промышленности. Из паспорта проекта следует, что документ сам Минсельхоз и подготовил — то есть ведомство просит расширить свои полномочия.

В пояснительной записке к проекту объясняется, что сфера переработки ягод-грибов-трав - «экономически и социально значимая отрасль, обладающая значительным потенциалом роста». И высоким «экспортным потенциалом». Как тут без контроля государства.

Как именно Минсельхоз собирается регулировать сборщиков и развивать потенциал отрасли, пока непонятно — в законопроекте таких деталей нет, речь идет пока о полномочиях по выработке государственной политики и разработке необходимых нормативных актов.

В 2017 году уже ходили слухи о том, что сбор лесных грибов и ягод приравняют к предпринимательской деятельности и за это дело заставят платить налог. Пугали также, что на сбор дикоросов придется получать патент. Тогда слухи не подтвердились — Минсельхоз разработку таких мер опроверг. Главный вопрос, который в подобных случаях возникает, как определить, собирают люди в лесу что-то чисто для себя и своего удовольствия - или на продажу. И не заставят ли что-то платить вообще всех, кто просто зашел в лес.

Есть мнение, что вопрос действительно надо отрегулировать, но с умом. Так, чтобы сельские жители реально могли со сбора того, что растет в лесу, легально зарабатывать. При этом и дачников не лишить удовольствия побродить по лесу с лукошком. Увы, способность наших чиновников разработать какие-то удобные и понятные меры регулирования, которые не обернулись бы дополнительным геморроем и обдираловкой, вызывает сомнения. Именно поэтому подобные инициативы ничего, кроме паники и сопротивления, не вызывают.

КСТАТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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