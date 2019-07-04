До конца года компания из Франции займётся в Москве переработкой отходов

На открывшемся сегодня, 4 июля, в парке "Зарядье" Московском урбанистическом форуме (Moscow Urban Forum 2019) правительство Москвы подписало предварительное соглашение с французской компанией SUEZ о создании совместного предприятия по переработке грунтов и отходов строительства. На церемонии присутствовали заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин и генеральный директор группы компаний SUEZ Бертран Камю.

Подписи под соглашением поставили генеральный директор столичной компании "Мосинжпроект" Марс Газизуллин и старший исполнительный вице-президент по финансам и стратегии по Италии, Центральной и Восточной Европы, и СНГ компании "СУЭЗ Интернешнл" Диана Гальб.

- Сегодня мы подписали важное соглашение с компанией SUEZ, которая является мировым лидером в области переработки отходов, - сказал заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. - С программами развития столицы, в том числе реновации жилья, тема переработки отходов становится одной из актуальных. Надеемся, наша совместная компания будет заниматься "умным" сносом и переработкой отходов в рамках реновации. Мы планируем завершить оформление совестного предприятия до конца этого года.

По его словам, в городе действует масштабная программа по утилизации строительных грунтов. При этом получается до 80 процентов сырья для повторного использования.

- В ближайшие годы мы построим около 100 километров метро и грунт с этих площадок тоже нужно перерабатывать, - отметил глава столичного Стройкомплекса.

Сегодня на урбанфоруме стороны договорились об оптимизации управления при переработке грунтов и отходов при строительстве новых линий и станций метро, транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). Напомним, ранее в марте 2019 года на полях международной выставки недвижимости MIPIM в Каннах (Франция) столичные власти и французская компания заключили соглашение о подготовке совместного предприятия.

Ранее столичные власти сообщали, что отходы от сноса пятиэтажек в Москве могут утилизировать по зарубежным технологиям. При этом переработкой отходов программы реновации интересуются десятки частных компаний. Сейчас в городе образуется 20 миллионов тонн строительных отходов. Часть дополнительных полигонов для утилизации разместится за пределами столицы. Но мусор, к примеру, от реновации пятиэтажек можно и вовсе никуда не вывозить для дальнейшей переработки.

- По технологиям, которые предлагают французы, строительные отходы можно утилизировать и на самих стройплощадках в городе, - сообщил ранее Марат Хуснуллин. - Строительные грунты не опасны и не требуют специальных санитарно-защитных мероприятий в отличие от бытовых отходов. Мы надеемся, что совместное с французской компанией предприятие позволит нам сделать переработку строительного мусора более цивилизованной, экологичной и качественной.

По оценкам столичных властей по программе реновации до 2032 года в городе может образоваться примерно до 30 миллионов тонн строительного мусора. То есть около 1,5 - 2 миллионов тонн дополнительных отходов в год. При этом демонтаж ветхих пятиэтажек уже начался по технологии "умный" снос. К примеру, цемент в снесённых железобетонных конструкциях дробят в щебень разного размера. Потом используют в строительстве, например, автомагистралей. Помимо этого, такой щебень можно пустить на производство новых железобетонных конструкций, то есть перемешать его с новым бетоном. По мнению экологов, современные технологии позволяют перерабатывать практически 100 процентов отходов, полученных при сносе зданий.

СПРАВКА "КП"

Московский урбанистический форум проводится при поддержке правительства Москвы ежегодно с 2011 года. Это международный конгресс в области градостроительства, архитектуры, экономики и стратегического планирования городов. В нем участвуют более 300 спикеров - ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов, представители глобальных корпораций.

В этом году главная тема Московского урбанистического форума (Moscow Urban Forum 2019) - "Качество жизни. Проекты, меняющие города". Во время дискуссий и "круглых столов" участники форума обсудят вопросы и презентации инициатив городских администраций, бизнеса, горожан, направленные на сбалансированное и устойчивое развитие городов, повышение качества жизни через масштабные проекты.