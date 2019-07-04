Стас Пьеха: «В финале шоу «Три аккорда» снимался на таблетках и уколах»

Вечером по пятницам на Первом канале идет шоу «Три аккорда». Мы узнали, что у звезды проекта Стаса Пьехи на съемках возникли проблемы со здоровьем. Стас рассказал «Комсомольской правде», как он справился с аллергией и заметят ли телезрители что-то необычное в его голосе.

- Говорят, что во время съёмок в шоу «Три аккорда» у вас возникли проблемы со здоровьем? Да такие, что пришлось прибегать к помощи врачей. Что случилось?

- В конце съемок шоу «Три аккорда» у меня началась аллергия - «поллиноз». Это аллергическая реакция на пыльцу растений и деревьев, которые расцветают в этот период. На несколько дней из-за аллергической астмы у меня пропал и голос. Обычно в эти периоды я стараюсь не петь, но в этот раз были съемки, да еще и финала «Трех аккордов», когда все артисты должны приходить в точно назначенное время, а я просто даже физически не мог несколько дней этого сделать.

- Что же помогло и как в итоге снимались?

- Последние две программы я записывал жестко на таблетках и уколах. Даже гормональные таблетки пришлось пить, чтобы хотя бы частично был голос. Я, конечно, расстроился, так как понимал, что реально мог бы спеть по-другому, если бы не аллергия. Ну, а что поделать? Пришлось экстренно искать выход из этой ситуации, минимизировать реакцию организма на поллиноз. Серьезно мучился две недели, а когда сделал два укола – постепенно меня отпустило.

Стас рассказал «Комсомольской правде», как он справился с аллергией. Фото Дамир Жукенов

- Петь было невозможно?

- Да, голос был «сухой», «тяжелый», связки не смыкались. На репетициях я два раза вообще не мог спеть ничего, все очень переживали - особенно моя сестра в тот период очень волновалась. Но я уже знаю, как отек и другие аллергические проявления снять. Многолетний опыт работы в подобных экстремальных ситуациях мне подсказал, что нужно делать: рассосать одну таблетку, потом выпить другую... В общем, чем было – тем и пел (Смеется).

- Как это отразилось на съемках в шоу «Три аккорда»? Зрители уже видели номер, который пришёлся на пик аллергического приступа?

- Нет, пока не видели. Но, максимум, что сможет заметить зритель – голос был более «сухой», так как связки тяжело смыкались.

- Самый сложный номер для вас в шоу?

- У меня не было очень сложных номеров. Даже, наверное, наоборот – все было в радость. Трудно дался номер «Думы окаянные». Это единственная композиция, которую мы выбрали не сами, а нам предложили редакторы программы - как песню из кино. По-началу я совсем ее не чувствовал. Песня сама по себе тяжелая: к примеру, строчка «забубенная головка»: я так понимаю, что речь о людях, которые чуть ли не обречены на смертную казнь. Я не помню точно, о чем эта история, но при этом понимаю, что она грустная и сложная. Не смог пропустить через себя песню. Плюс не было номера: был я один, нары и тюрьма... Но потом режиссёры предложили необычный ход - вжиться в роль человека, находящегося на грани нормального рассудка. Частая смена безысходности и надежды, резкие вспышки воспоминаний и туман в голове. Посмотрим, как это будет на экране...

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