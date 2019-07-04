Спорт для ребенка нужно выбрать в 4 года

Не так давно опубликовано исследование итальянских педиатров, с какого возраста в какой вид спорта нужно отдавать детей. Для разных нагрузок там разный начальный порог. Но специально оговаривается, что до 9 лет нет смысла требовать от ребенка сильной мотивации заниматься и выкладываться с полной нагрузкой. Мол, дите еще не созрело.

У наших российских родителей такая классификация может вызвать оторопь. Евгений Плющенко, Татьяна Навка поставили своих детей на коньки чуть ли не сразу после того, как они научились ходить. К шести годам их дети откатывают сложнейшие программы. На мировых первенствах 14-летние фигуристы вырывали пальму первенства у 16-летних, так что пришлось даже вводить возрастные ограничения на участие в соревнованиях. Если до 9 лет ваньку валять, на тренировках прохлаждаться, на результаты в спорте и рассчитывать не приходится. Как быть? Мы попросили объяснить ситуацию известного спортивного врача, невролога, реабилитолога Виктора Косса:

- Нужно понимать, какой мы рассматриваем спорт. Любительский и профессиональный спорт – это разные вещи. Действительно, более физиологично, более правильно с точки зрения развития ребенка до 7 лет заниматься с ним физкультурой (физической культурой!), а не спортом. В том же дзюдо и самбо есть определенные физиологические нормы, и основные тренировки там начинаются с 7 – 9 лет, а до 7 лет с ребенком тренируют физическую подготовку. Если начинать заниматься профессионально раньше – то, что делают тренеры, не задумавшись о последствиях, то, конечно, это вредит здоровью ребенка. Вот взять, например, девочек, которые занимаются художественной гимнастикой, и становятся мастерами спорта в 12 лет. Они за это платят своими растянутыми и разорванными связками, проблемами с тазобедренным суставом, позвоночником – и это не очень хорошо, потому что спортсменки начинают болеть. Но ради высоких достижений взрослые закрывают на это глаза.

Однако если мы говорим с вами про здоровье ребенка, стоит руководствоваться принципами, которые прописаны физиологами, врачами и тренерами. В целом большинству детей стоит заниматься общей физической подготовкой, и с 4 лет выбирать те виды спорта, которые будут полезны в будущем.

- Не рано?

- К 4 годам родитель выбирает, к какому виду спорта способен его ребенок. До 9 лет чадо определяется, подходит ли ему данный вид спорта , а уже с 11 лет он начинает профессионально тренироваться, если есть такая необходимость.

- Спортивный ребенок – это всегда здоровый ребенок?

- Если спорт любительский, то ребенок будет здоровый, а если профессиональный, то тут уже под вопросом.

- Почему?

- В профессиональном спорте нагрузки в 3-4 раза больше, чем в любительском спорте. И тренировки совершенно другие. Если, например, вы отдали ребенка в 7 лет на плавание по здоровью, то он будет плыть 1,5 километра за тренировку, но если вы отдали в профессиональное плавание, то он будет плыть 5 километров - и риск получить травму у него значительно выше.

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